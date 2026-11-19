Cada 19 de noviembre se conmemora internacionalmente el Día Internacional del Hombre, una jornada destinada a reconocer la figura masculina y sus aportes en el entorno familiar y social.

Si quieres saludar a un amigo, a tu pareja o a un familiar en este día tan especial, la aplicación de mensajería WhatsApp es la vía perfecta para enviar un saludo directo, sincero o divertido.

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¿Por qué se celebra el Día Internacional del Hombre el 19 de noviembre y cuál es su origen?

La historia del Día Internacional del Hombre comenzó en Estados Unidos en el año 1992, cuando Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas, tuvo la iniciativa de fijar el 19 de noviembre como una fecha conmemorativa para el género masculino.



Posteriormente, en 1999, la conmemoración adquirió mayor relevancia internacional en Trinidad y Tobago tras la iniciativa del Comité Internacional de Hombres y el apoyo de organismos vinculados a las Naciones Unidas.



Además, desde el año 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se ha sumado a la promoción de esta fecha.

Aunque la fecha no cuenta aún con una declaración formal definitiva por parte de la ONU, más de 60 países en América del Norte, el Caribe, Europa, Asia y África la celebran cada 19 de noviembre.

Es importante señalar que la fecha puede variar según la región. Por ejemplo, en Colombia se conmemora tradicionalmente el 19 de marzo, coincidiendo con el Día de San José, para destacar el rol de los padres como líderes y protectores del hogar.

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No obstante, a nivel internacional, el mes de noviembre concentra la conmemoración global.

Esta jornada busca abrir espacios de reflexión sobre la salud mental, el bienestar emocional, físico y espiritual de los hombres, así como destacar la importancia de la paternidad responsable y los modelos masculinos positivos en la vida cotidiana.

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¿Cuáles son los objetivos principales y pilares del Día del Hombre?

Entre los años 2008 y 2009, el Comité Directivo del Día Internacional del Hombre ratificó cinco pilares fundamentales que guían esta celebración en todo el mundo:

Promover modelos masculinos positivos: Resaltar no solo a figuras públicas como deportistas o actores, sino a los hombres del día a día, trabajadores y honrados que llevan vidas dignas.

Celebrar las contribuciones positivas: Reconocer el trabajo y aporte diario de los varones a la sociedad, la comunidad y la familia.

Centrarse en la salud y el bienestar: Impulsar la atención a la salud física, emocional, social y espiritual del varón.

Mejorar las relaciones interpersonales: Fomentar la igualdad de género y la identificación interpersonal positiva.

Crear un entorno más seguro: Trabajar en conjunto para construir un mundo más seguro para todos.

¿Qué frases y mensajes enviar por WhatsApp para celebrar el Día del Hombre?

Para felicitar a las personas especiales en tu lista de contactos de WhatsApp, te presentamos una selección de frases organizadas según el tipo de relación que tengas con esa persona:

Mensajes para la familia y el hogar

"Gracias por ser el pilar de nuestra familia y un ejemplo constante. ¡Feliz Día del Hombre!"

"Tu energía y alegría iluminan cada reunión familiar. Eres una persona increíble y hoy es tu día. ¡Feliz Día del Hombre!"

"Cada día agradezco tener a mi lado a un hombre tan noble, valiente y lleno de amor. ¡Feliz Día del Hombre!"

"Tu pasión y entrega en todo lo que haces son un reflejo del gran hombre que eres. Tu labor impacta positivamente a muchos. ¡Feliz Día del Hombre!"

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Mensajes de aprecio para amigos y compañeros

"Amigo, tu lealtad y tu buen humor son parte de lo que te hace único. Hoy celebro la suerte de tenerte cerca. ¡Feliz Día del Hombre!"

"Hoy celebramos a los hombres que, con pequeños gestos, hacen grandes diferencias. ¡Feliz Día!"

"Felicidades al hombre que cada día busca ser mejor que ayer. ¡Te quiero!"

"El mundo es mejor gracias a hombres como tú, que inspiran y motivan con sus acciones."

"¡Feliz Día del Hombre! Continúa destacando con tu luz."

"Hoy es un buen día para recordarte lo increíble que eres. ¡Te admiro mucho!"

"¡Feliz Día del Hombre! Sigue dejando una huella positiva."

"Tu dedicación y tu esfuerzo son admirables. ¡Que tengas un día tan grandioso como tú!"

"Los hombres como tú no solo se celebran, se admiran. Feliz día."

Mensajes para tu pareja o amante

"Eres mi refugio, mi inspiración y la razón de tantas sonrisas. Feliz Día del Hombre, amor de mi vida."

"Hoy celebramos a ese hombre que roba sonrisas, da abrazos y llena la vida de amor: ¡Feliz Día del Hombre!"

"Hoy celebramos al hombre que no solo vive, sino que inspira a otros a vivir mejor."

"Que la honestidad y la honradez sean tus principios inquebrantables."

"Feliz Día del Hombre. ¡Espero que todos tus días estén llenos de pequeñas y maravillosas alegrías!"

Mensajes breves y con un toque de humor

"Feliz Día del Hombre al que siempre encuentra lo que yo pierdo. Eso sí que es talento."

"Eres tan multifuncional que deberían ponerte en el manual de instrucciones de la vida. ¡Feliz Día del Hombre!"

Con estos datos históricos y opciones de felicitación, tienes todo lo necesario para redactar o reenviar un saludo significativo por WhatsApp este 19 de noviembre.