Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al compartir, por primera vez, una fotografía en la que dejó ver el rostro de su pequeño hijo Koa. La imagen fue publicada en su cuenta de Instagram y rápidamente despertó reacciones entre los internautas.

En la mañana de este miércoles 18 de noviembre, la modelo venezolana publicó una fotografía de Koa, su bebé de cuatro meses, fruto de su relación con el deportista Hugo García. La llegada del pequeño había sido celebrada por los fanáticos de la pareja, quienes aguardaban el momento en que sus padres decidieran mostrar públicamente sus facciones.

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Los primeros detalles de Koa, hijo de Isabella Ladera

En una publicación relacionada con su emprendimiento de cremas, Isabella Ladera compartió una tierna fotografía en la que permitió apreciar de cerca el rostro de su hijo.

Aunque la influenciadora optó por mantener algunos rasgos del pequeño parcialmente protegidos, la imagen dejó ver características como su nariz, su boca y el color de sus ojos. En una segunda fotografía, el rostro de Koa quedó cubierto por la gorra que llevaba puesta.

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La publicación estuvo acompañada de un emotivo mensaje con el que la creadora de contenido expresó el cariño que siente por su familia: “Te amoooooooo, lo amoooo, nos amoooo”.

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¿A quién se parece el hijo de Isabella Ladera y Hugo García?

La difusión de la fotografía generó una inmediata reacción entre los internautas, especialmente entre los seguidores de la pareja, quienes esperaban conocer más detalles de Koa desde que la venezolana anunció su embarazo.

Gran parte de los usuarios coincidió en que el pequeño tiene un notable parecido físico con su padre, Hugo García. Asimismo, otros señalaron que sus facciones recuerdan a las de su hermana mayor, Mía.

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Entre los comentarios que dejaron los seguidores se pueden leer mensajes como: “Ese bebé es igual a su papá y su hermanita es como una mezcla de los dos”. Otros destacaron su apariencia con expresiones como: “Precioso, qué divino, puro Hugo”, “Esa naricita” y “Qué carita más tierna”.

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La publicación también despertó comentarios curiosos, como el de un usuario que escribió: “Koa bebé, hay una intrusa en tu foto”.

Isabella Ladera compartió imágenes en redes sociales dejando ver rasgo del rostro de su hijo, generando opiniones sobre su parecido con Hugo Foto collage realizado por La Kalle; @isabella.ladera

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Cabe recordar que, hasta ahora, la modelo se había mostrado reservada frente a la posibilidad de revelar el rostro de su hijo, debido a la exposición que podría tener el menor en las redes sociales.

Por esta razón, la fotografía representa un momento especial para los seguidores de Isabella Ladera, quienes reaccionaron con emoción ante la posibilidad de conocer un poco más de Koa y manifestaron su deseo de que la influenciadora comparta próximamente nuevas imágenes en las que se puedan apreciar mejor sus facciones.