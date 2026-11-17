Feid y Karol G volvieron a convertirse en tema de conversación luego de que se conociera un video que mostraría la reacción del cantante paisa al encontrarse con una imagen de la intérprete de 'Provenza' durante los Latin Grammy 2026.

La grabación apareció en redes sociales un día después de la ceremonia y rápidamente despertó comentarios entre quienes estaban pendientes de los dos artistas.

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El pasado jueves 12 de noviembre, la música colombiana tuvo una importante representación en los premios Latin Grammy 2026. Entre los nombres que hicieron parte de la noche estuvieron Carolina Giraldo, conocida artísticamente como Karol G, y Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid.



La presencia de ambos despertó una expectativa particular entre sus seguidores, pues el posible reencuentro de los cantantes era uno de los momentos que más curiosidad generaba durante la ceremonia. Sin embargo, las cámaras no registraron inicialmente una interacción directa entre ellos y tampoco circularon muchas imágenes en las que aparecieran compartiendo el mismo espacio.



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¿Qué hizo Feid cuando vio a Karol G en los Latin Grammy?

Aunque durante la ceremonia no se consiguió una imagen clara de los dos artistas juntos, la situación cambió al día siguiente, cuando comenzó a circular una grabación que llamó especialmente la atención de los seguidores.

En el video se observa a Feid caminando por un espacio del evento mientras pasa frente a una pantalla en la que aparece Karol G sobre el escenario. El instante fue suficiente para que los internautas comenzaran a analizar sus movimientos y a preguntarse qué habría pasado por su cabeza al encontrarse con la imagen de la cantante.

La grabación no muestra una conversación ni un acercamiento entre los dos. Sin embargo, la breve aparición de Salomón frente a la pantalla terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados alrededor de su participación en los premios.

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Las interpretaciones no tardaron en aparecer. Algunos usuarios consideraron que el cantante intentó disimular su reacción y que su comportamiento podía tener algún significado, mientras que otros defendieron que simplemente estaba concentrado en sus propios compromisos durante la ceremonia.

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¿Feid y Karol G están juntos otra vez?

La expectativa por el reencuentro también está relacionada con las versiones que han circulado sobre la situación sentimental de los cantantes.

Desde que comenzaron las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos, cada aparición pública se ha convertido en una oportunidad para que sus seguidores busquen pistas sobre su relación.

Por eso, el video de Feid frente a la pantalla en la que aparecía Karol G generó tanta curiosidad. Aunque algunos usuarios interpretaron sus movimientos como una reacción significativa, la grabación por sí sola no permite confirmar qué estaba pensando el artista ni establecer si existe una reconciliación.

Hasta ahora, el momento que quedó registrado no muestra un encuentro directo, un saludo o una conversación entre los dos intérpretes.