La verdad tras la canción de Karol G que todos confunden con Selena Quintanilla

Al escuchar los primeros compases del tema "Alguien que te amaba", de Karol G, es muy probable que sientas que vas a cantar un clásico de la cumbia noventera y termines coreando una historia completamente distinta.

Esta producción forma parte de su sexto álbum de estudio, titulado No me arrepiento de sentir tanto, el cual fue lanzado oficialmente el 7 de agosto de 2026.

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Desde su llegada a las plataformas digitales, miles de usuarios en redes sociales y YouTube comenzaron a señalar que el ritmo les resultaba profundamente familiar.



En el visualizador oficial, el comentario más popular resumió el sentir general de los oyentes al afirmar que el ritmo recuerda de inmediato a Selena Quintanilla, mientras otros fanáticos aseguraban que el tema se percibía como una colaboración directa con la reina del Tex-Mex.



¿Por qué la nueva canción de Karol G suena a Selena Quintanilla?

Esta ilusión sonora no se trata de una simple coincidencia ni de un efecto casual. Si revisas los créditos de producción de "Alguien que te amaba", descubrirás que la canción fue codescrita por Pete Astudillo, una leyenda de la música latina incorporado al Salón de la Fama de la Música Tejana en 2019.

Astudillo es reconocido históricamente por ser uno de los compositores más cercanos a Selena Quintanilla, siendo la mente detrás de clásicos emblemáticos como "Bidi Bidi Bom Bom" y "Amor Prohibido", además de haber grabado junto a la cantante el afamado dueto "Siempre estoy pensando en ti".

La conexión de Karol G con la reina del Tex-Mex tampoco es algo improvisado dentro de su trayectoria.

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En el año 2023, durante un concierto celebrado en Texas, la artista colombiana rindió un emotivo homenaje a Selena al interpretar "Como la flor" y declarar públicamente que era su gran ídola.

Ese mismo año, Karol G también le dedicó la cumbia tejana "Mi ex tenía razón", demostrando la profunda admiración e influencia que tiene esta vertiente musical en su proyecto artístico.

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¿Quiénes están detrás de la producción de "Alguien que te amaba"?

La historia sobre cómo se gestó esta colaboración refleja el interés directo de Karol G por trabajar con las fuentes originales del género.

Fue la propia cantante colombiana quien le solicitó a su productor, Edgar Barrera —galardonado con 29 premios Latin Grammy—, que localizara a Pete Astudillo porque deseaba colaborar con él.

Barrera logró contactar a la leyenda de la música tejana a través de las redes sociales, y Astudillo aceptó la propuesta sin dudarlo.

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Días después del estreno oficial, Pete Astudillo compartió su emoción en su cuenta de Instagram, donde manifestó que no tenía palabras para explicar lo que sentía al escuchar la pista terminada.

Además, aprovechó para agradecer a Karol G y a Edgar Barrera por la confianza depositada en él, calificando la experiencia como todo un sueño hecho realidad que lo devolvió al centro de la industria de la música latina.

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¿Qué significado tienen la letra y las referencias a Feid en "Alguien que te amaba"?

Más allá de su pegajoso sonido bailable, la verdadera fuerza del tema radica en la dolorosa historia de desamor que relata en sus versos.

Karol G canta sobre una relación sentimental que se fue apagando lentamente hasta el punto en que la ruptura oficial pareció solo una formalidad. La letra inicia de forma contundente diciendo:

"Nunca pensé lo que te diré hoy baby, lo que no se cuida no es eterno, rompiste todas las promesas de este amor". A lo largo de la composición, la artista profundiza con frases como: "lo nuestro no acabó cuando te dije adiós, con lo que hacías ya te estarías despidiendo".

Para transmitir esa melancolía, la canción recurre a metáforas sobre flores que se marchitan, noches sin estrellas cuyo brillo se apaga, nubes que se desvanecen y lluvia que sofoca el fuego.

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También expone el desinterés de la pareja con líneas directas: "estar conmigo a solas ya ni te importó, para todo sí pero para mí ya no había tiempo", concluyendo que tras la traición únicamente queda la triste historia de alguien que te amaba.

Uno de los versos que más teorías ha disparado entre los seguidores es: "Y el verano rosa ahora es un invierno".

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Para los fanáticos de Feid, esta referencia resulta clave, pues alude directamente a "Verano Rosa", la exitosa colaboración que grabó Karol G con su exnovio y que se convirtió en un símbolo de su relación.

Los oyentes interpretan esta frase como una forma de transformar ese recuerdo compartido, pasando del verano asociado a la ilusión a un frío invierno provocado por el desencanto.

Para los fans, esto representa el cierre definitivo de esa historia de amor dentro del álbum, aunque Karol G no lo ha confirmado de manera explícita.

El éxito de "Alguien que te amaba" se reflejó de inmediato en las métricas comerciales. La canción debutó en el número uno de iTunes en Estados Unidos y acumuló 16.6 millones de reproducciones en Spotify en su primer día de lanzamiento.

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De este modo, lo que comenzó engañando la mente de los oyentes con el recuerdo de Selena Quintanilla terminó consolidándose como un aclamado capítulo en la carrera de Karol G.