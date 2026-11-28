La suerte volvió a sonreírle a la Costa Caribe colombiana. En el sorteo de MiLoto realizado el 27 de noviembre de 2026, un afortunado ciudadano de la ciudad de Barranquilla se convirtió en el nuevo millonario del país al quedarse con el premio acumulado de $120 millones.

Este triunfo marca la trigésimo quinta (35ª) ocasión en que cae el premio mayor de MiLoto en lo que va del año 2026, un logro que lo consolida como el juego de suerte y azar que más veces cae en el territorio nacional.

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Asimismo, la capital del Atlántico celebra este hito por partida doble. Con este reciente sorteo, es la quinta vez en la historia del juego que el gran acumulado queda en manos de un comprador barranquillero.

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El tiquete ganador fue adquirido mediante la modalidad automática en un punto de venta físico del aliado comercial SuperGiros, demostrando la fuerte presencia de esta red de distribución en la región.



¿Cuáles fueron los números ganadores de MiLoto el 27 de noviembre de 2026?

Si quieres verificar la combinación que cambió la suerte en la capital del Atlántico, debes saber que en el sorteo 0649 de MiLoto, llevado a cabo el 27 de noviembre de 2026, la serie afortunada estuvo compuesta por las balotas 11, 13, 23, 24 y 32.



El jugador que acertó estos cinco números logró adjudicarse en soledad la cifra acumulada de $120 millones.

Sin embargo, el ganador del premio mayor no fue el único beneficiado en esta jornada de juego. El sorteo 0649 dejó una amplia red de premiación en todo el país, distribuyendo un total de 11.636 ganadores en las distintas categorías menores.

En conjunto, el sorteo entregó más de $200 millones en premios entre todos los colombianos que acertaron a las distintas combinaciones de la fecha.

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¿Cómo reclamar el premio de MiLoto y dónde comprar este juego en Colombia?

Si fuiste uno de los ganadores de MiLoto en este o en sorteos anteriores, es indispensable que conozcas los canales autorizados para hacer efectivo tu dinero.

El nuevo millonario de Barranquilla deberá comunicarse directamente con la Fiduciaria de Occidente o ingresar a la plataforma web oficial www.baloto.com, donde podrá consultar los pasos, requisitos y condiciones detalladas para realizar el cobro del acumulado principal.

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En caso de que hayas obtenido un premio menor, recuerda que la plataforma oficial baloto.com permite realizar el cobro de premios de hasta $2 millones de manera rápida y segura para los juegos Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto.

Por otra parte, si deseas probar tu suerte en las próximas ediciones de MiLoto, tienes a tu disposición múltiples canales de compra a nivel nacional:

Canal Digital: Puedes adquirir tu tiquete desde la comodidad de tu celular o computador ingresando a la página web oficial www.baloto.com. Este canal ha registrado un crecimiento sostenido y ya supera el millón de usuarios registrados.

Red de Puntos Físicos: Tienes acceso a más de 43 mil puntos de venta pertenecientes a las redes aliadas de Su Red y SuperGIROS repartidos en todo el territorio colombiano.

Grandes Superficies: También es posible comprar tus tiquetes en las principales cadenas de supermercados y grandes superficies del país.

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Más allá de los premios individuales que entrega en cada sorteo, MiLoto cumple un rol social relevante en Colombia. En el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2023 y el 22 de noviembre de 2026, este juego ha pagado una cifra superior a los $65.743 millones en premios, lo que equivale a un total de 3.993.745 premios entregados a los jugadores colombianos.

Adicionalmente, en ese mismo lapso de tiempo, MiLoto ha aportado recursos significativos al bienestar del país, transfiriendo más de $27.280 millones al sistema de salud de los colombianos. Estos aportes reafirman su compromiso social mientras continúa consolidándose como la opción de juego más accesible y fácil de ganar dentro del panorama nacional.

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Para mantenerte al tanto de los resultados diarios, las novedades y los próximos acumulados, puedes consultar la información oficial en la web baloto.com y en sus perfiles oficiales de redes sociales en Facebook (Baloto_Colombia), Instagram (@Baloto_Colombia), X (@Baloto_Colombia) y YouTube (@BalotoCo).

