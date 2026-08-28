Números de la suerte de Juan Gabriel, para chance y lotería, en aniversario de muerte

Este 28 de agosto de 2026 se cumple una década desde que el mundo de la música se vistió de luto por la partida de Alberto Aguilera Valadez, conocido universalmente como Juan Gabriel.

Su fallecimiento, ocurrido a causa de un infarto en su residencia de Santa Mónica, California, conmocionó a sus millones de seguidores en todo el mundo.

Puedes leer: 6 curiosidades impactantes de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, el documental en Netflix



Sin embargo, en este aniversario luctuoso, su figura se asocia fuertemente a los juegos de azar, como el Chance y la lotería.



¿Cuáles son los números de la suerte de Juan Gabriel para jugar a la lotería y el chance?

Si deseas jugar al chance o a la lotería, las fechas de su nacimiento, muerte y logros de su carrera te brindan opciones de cifras clave basadas en su biografía oficial:

El 28 y el 08 (combinación de cuatro cifras: 2808): Representan el día y el mes de su partida física (28 de agosto). Este 28 de agosto de 2026 se cumple exactamente una década (10 años) de su muerte, por lo que las combinaciones con el 10, el 28 y el 08 se vuelven muy significativas para los apostadores.

Representan el día y el mes de su partida física (28 de agosto). Este 28 de agosto de 2026 se cumple exactamente una década (10 años) de su muerte, por lo que las combinaciones con el 10, el 28 y el 08 se vuelven muy significativas para los apostadores. El 66: Fue la edad que tenía el cantautor al momento de sufrir el infarto fatal en su casa de California. Este número es uno de los favoritos de dos cifras en los sorteos diarios de chance.

Fue la edad que tenía el cantautor al momento de sufrir el infarto fatal en su casa de California. Este número es uno de los favoritos de dos cifras en los sorteos diarios de chance. El 16 (o 2016): Corresponde al año exacto en que Juan Gabriel falleció. Puedes usar el 16 para apuestas sencillas o el 2016 para chances de cuatro dígitos.

Corresponde al año exacto en que Juan Gabriel falleció. Puedes usar el 16 para apuestas sencillas o el 2016 para chances de cuatro dígitos. El 07 y el 01 (combinación de cuatro cifras: 0701): Son el día y el mes de su nacimiento (7 de enero). El cantautor nació bajo esta fecha en Parácuaro, Michoacán, antes de trasladarse muy pequeño con su familia a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Te puede interesar Música Yelsid rinde homenaje a Juan Gabriel y tributo a la música romántica con nuevo éxito Entretenimiento Revelan el absurdo capricho de Juan Gabriel para cantar en Colombia: “Lo tuve que alquilar”

(combinación de cuatro cifras: 0701): Son el día y el mes de su nacimiento (7 de enero). El cantautor nació bajo esta fecha en Parácuaro, Michoacán, antes de trasladarse muy pequeño con su familia a Ciudad Juárez, Chihuahua. El 50 (o 1950): Representa el año de su nacimiento. Es otra cifra con un fuerte significado de inicio y vitalidad.

Representa el año de su nacimiento. Es otra cifra con un fuerte significado de inicio y vitalidad. El 13: Es la edad a la que un joven Alberto Aguilera compuso su primer tema musical, titulado "La Muerte del Palomo". Aunque para algunos es un número asociado a la superstición, en la vida de Juan Gabriel marcó el comienzo de su brillante camino creativo.

Es la edad a la que un joven Alberto Aguilera compuso su primer tema musical, titulado "La Muerte del Palomo". Aunque para algunos es un número asociado a la superstición, en la vida de Juan Gabriel marcó el comienzo de su brillante camino creativo. El 45: Los años de impecable trayectoria artística que desarrolló, durante los cuales obtuvo más de mil discos de oro, platino y multiplatino.

Los años de impecable trayectoria artística que desarrolló, durante los cuales obtuvo más de mil discos de oro, platino y multiplatino. El 18 o 1800: Su catálogo como compositor cuenta con más de mil 800 canciones registradas en infinidad de géneros que van desde la balada y el pop hasta la salsa y el mariachi.

Su catálogo como compositor cuenta con más de mil 800 canciones registradas en infinidad de géneros que van desde la balada y el pop hasta la salsa y el mariachi. El 0615 (o 615): Esta combinación de tres o cuatro cifras proviene de su asombroso récord mundial de 6 horas y 15 minutos de canto ininterrumpido en el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 10 de mayo de 2015.

Esta combinación de tres o cuatro cifras proviene de su asombroso récord mundial de 6 horas y 15 minutos de canto ininterrumpido en el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 10 de mayo de 2015. El 17 (o 1700): Se inspira en las más de 17,000 personas que asistieron a su último concierto en el Foro de Inglewood, en Los Ángeles, solo dos días antes de su deceso.

Se inspira en las más de 17,000 personas que asistieron a su último concierto en el Foro de Inglewood, en Los Ángeles, solo dos días antes de su deceso. El 1990 (o 90): El año de su primer e histórico concierto en el prestigioso Palacio de Bellas Artes.

Puedes leer: Juan Gabriel fue agredido por un sacerdote a sus 13 añitos; revelan doloroso capítulo

Si juegas al chance o a la lotería, las fechas, logros y récords que marcaron la historia de este prolífico compositor mexicano son considerados por muchos como auténticos números de la suerte.

Publicidad

A lo largo de sus 45 años de carrera artística, Juan Gabriel no solo acumuló éxitos musicales, sino también una serie de cifras monumentales que hoy sirven como base para armar combinaciones ganadoras en sorteos de azar.

Publicidad

¿Cuándo y de qué murió Juan Gabriel, "El Divo de Juárez"?

Juan Gabriel falleció de un infarto el 28 de agosto de 2016 en su casa ubicada en Santa Mónica, California, en Estados Unidos. Al momento de su muerte, el compositor tenía 66 años de edad y acababa de ofrecer un recital en Los Ángeles dos días antes ante más de 17 mil personas.

Hoy, a una década de su partida, el aniversario luctuoso se conmemora con diversos homenajes que mantienen su música latente.

Su hijo Iván Aguilera, junto a Virgin Music Group, administra su patrimonio y ha organizado jornadas especiales para difundir su obra.

Entre las actividades destacadas para recordarlo en este décimo aniversario, se proyectará en salas de cine de varios países de Latinoamérica y Estados Unidos su concierto de Bellas Artes de 1990.

Además, en su canal oficial de YouTube se transmite un maratón de 24 horas sobre su vida, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya se han iniciado los homenajes luctuosos para honrar al cantante.