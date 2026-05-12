Revelan el absurdo capricho de Juan Gabriel para cantar en Colombia: “Lo tuve que alquilar”

Raúl Campos, reconocido empresario artístico, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y rompió el silencio sobre lo que significa trabajar con las más grandes leyendas de la música popular, tanto es así que durante su intervención compartió anécdotas con Los Tigres del Norte y Vicente Fernández. Sin embargo, recordó una que sucedió con Juan Gabriel.

A lo largo de la charla, Campos explicó que “El Divo de Juárez" ostenta el título de haber realizado el requerimiento más extraño en su carrera como empresario. Al punto que señaló que para una de sus giras en Colombia pidió un avión exclusivamente para él, totalmente independiente del transporte de su equipo, el cual estaba conformado por cerca de 60 personas.

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"Juan Gabriel me pidió un avión particular para él aparte de equipo... yo lo tuve que alquilar con un beisbolero creo que era Sosa de Miami, me lo alquiló en 60.000 dólares", confesó Campos sobre la cifra invertida solo en el capricho del transporte. Sin embargo, comentó que el artista nunca terminó de usar la aeronave.



Tanto es así que comentó que el avión fue enviado a Juárez para recogerlo, pero Juan Gabriel ya se había marchado a Ciudad de México, después explicó que cuando el avión llegó a la capital mexicana, el cantante ya volaba hacia Colombia de forma independiente. "El señor ya se fue para Colombia, se ha venido con el novio en Aero México... era mañoso", recordó el empresario y destacó que el jet privado terminó siendo ocupado únicamente por los empleados de la oficina del artista.



¿Qué más comentó Raúl Campos de su experiencia con Juan Gabriel?

Por otro lado, comentó que la situación con Juan Gabriel estuvo marcada por fuertes tensiones. Raúl Campos reveló que la última gira del cantante en el país, dejó un saldo amargo, esto debido a que por complicaciones en el tema del pago, Juan Gabriel no cumplió con las fechas iniciales en ciudades como Bogotá, Villavicencio y Cúcuta.

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Ante esto, Raúl comentó que este incumplimiento en la tuvo consecuencias desastrosas. "En Cúcuta la gente se emberracó, rompió las taquillas y no se pudo hacer nuevamente la presentación", detalló Campos. Pese explicó que logró reprogramar las funciones que habían en Bogotá y Villavicencio.

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Sin embargo, el empresario lamentó que, tras el fallecimiento del cantante, quedaron cuentas pendientes. "Se murió este vergajo y se fue debiéndome 550.000 dólares que costaba cada presentación", sentenció con frustración.

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Finalmente, Campos comparó a Juan Gabriel con Los Tigres del Norte, quienes, según él, son mucho más tranquilos en sus peticiones, limitándose a pedir agua sin gas, té de sabores y frutas locales de la región donde se presentan.

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