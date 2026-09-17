Vidente destapa las cartas y habla del futuro de Valentina Ferrer y J Balvin: ¿volverán?

Una de las noticias que más llamó la atención en el mundo del entretenimiento fue la separación de J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer, anunciada el pasado 16 de septiembre. La ruptura generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente por los rumores que comenzaron a señalar la posible presencia de una tercera persona.

Entre los indicios que alimentaron las especulaciones se destacaron los audios utilizados en publicaciones de TikTok, así como los constantes “me gusta” de la modelo argentina a varios comentarios que hacían referencia abiertamente a la ruptura.

Ante esto, Valentina Ferrer utilizó la función de historias de su cuenta oficial para confirmar públicamente la separación de la pareja. En su pronunciamiento, la modelo expresó de forma directa: “Hemos decidido tomar caminos separados”.



Predicción de una vidente sobre el futuro de J Balvin y Valentina Ferrer

Durante una emisión del podcast La Red Viral, la vidente Sofía del Güercio realizó una lectura de cartas enfocada en el futuro de J Balvin y Valentina Ferrer. Según su interpretación, el cantante colombiano tendría que proponerle matrimonio a la modelo argentina para que ambos puedan retomar su relación.

“Aquí ya hay un compromiso de Dios”, afirmó la vidente. Asimismo, complementó su lectura asegurando que, de acuerdo con la interpretación de sus cartas, la relación entre ambos ya sería considerada un matrimonio.

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¿Quién es la modelo vinculada a la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer?

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Melanie Pavola es una influencer y modelo mexicana de 35 años, originaria de Monterrey. Su nombre cobró relevancia en redes sociales luego de ser vinculada con los rumores surgidos alrededor de la separación entre J Balvin y Valentina Ferrer.

La influencer aseguró que mantuvo un romance con el cantante colombiano y publicó imágenes antiguas en las que aparece junto a él en un camerino. Según su versión, la relación habría terminado de manera repentina.

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La creadora de contenido afirmó que, en ese momento, desconocía que el colombiano mantenía una relación con Valentina Ferrer y que ambos tenían un hijo, Río. Ante estas declaraciones, el cantante ha mantenido silencio sobre las acusaciones.

Melanie Pavola, J Balvin y Valentina Ferrer protagonizan el triángulo amoroso más polémico del año tras confirmarse la separación de la pareja. (Foto: Composición / Redes Sociales). /Foto: redes sociales

Tras conocer la situación sentimental del intérprete, Pavola sostuvo que contactó directamente a Ferrer mediante un mensaje privado para disculparse y explicarle lo ocurrido.

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Aunque el anuncio de la separación se realizó de manera oficial y la pareja pidió respeto por su hijo, Río, algunos usuarios han relacionado las declaraciones de Pavola con el desgaste de la relación.

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