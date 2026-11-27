La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una nueva jornada de subasta pública virtual de vehículos en Colombia.

El catálogo reúne 35 lotes que incluyen automóviles, camionetas, motocicletas, minimotos, escúteres y vehículos de carga pesada, con precios base que arrancan desde $1.500.000.

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La recepción de ofertas se habilitó desde las 8:00 a. m. del miércoles 25 de noviembre hasta las 2:30 p. m. del viernes 27 de noviembre de 2026. Todo el proceso se gestiona exclusivamente a través de la plataforma El Martillo del Banco Popular.



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Vehículos destacados y ciudades disponibles

Los lotes están distribuidos en Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta y Popayán e incluyen desde automóviles y camionetas hasta motos y carga pesada.



Reglas claras antes de ofertar

Estado de los bienes: Provienen de decomisos o abandonos a favor de la Nación y se venden sin garantías ni reparaciones.

Provienen de decomisos o abandonos a favor de la Nación y se venden sin garantías ni reparaciones. Requisito bancario: Se requiere cuenta activa en Colombia y habilitación para pagos mediante PSE .

Se requiere cuenta activa en Colombia y habilitación para pagos mediante . Exhibición y seguridad: Cada ficha indica inspección previa; la DIAN no negocia lotes por redes sociales ni pide giros a cuentas personales.

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Paso a paso para participar en la subasta

Registro: Ingrese a El Martillo del Banco Popular y cree su cuenta. Catálogo y depósito: Revise los lotes y constituya el depósito requerido vía PSE en la sala virtual. Oferta y adjudicación: Pujas en tiempo real; si gana, paga el saldo restante en cuatro días hábiles, o recibe la devolución del depósito si no gana.

Preguntas frecuentes sobre las subastas de vehículos de la DIAN

¿Dónde se realizan las subastas oficiales de carros y motos de la DIAN?

Todas las subastas públicas virtuales de mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono por la DIAN se gestionan exclusivamente a través del portal oficial El Martillo del Banco Popular (elmartillo.com.co).

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La entidad no utiliza intermediarios ni redes sociales para recibir ofertas.

¿Cuánto dinero se necesita para participar en la subasta de la DIAN?

Para ofertar por un lote debe constituir un depósito previo virtual mediante el botón PSE, cuyo valor varía según el precio base del vehículo elegido (en esta convocatoria hay precios base desde $1.500.000).

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Si no gana la subasta, el dinero del depósito se devuelve automáticamente a su cuenta bancaria.

¿Los vehículos subastados por la DIAN tienen garantía o revisión mecánica?

No. Los automóviles, camionetas y motocicletas se entregan en el estado y sitio en que se encuentran, sin garantía de funcionamiento ni reparaciones previas. Por ello, la DIAN publica en cada ficha técnica las fechas y direcciones para hacer una inspección presencial antes de ofertar.

¿Qué pasa si gano una subasta de la DIAN y cuánto plazo tengo para pagar?

Si su oferta es la más alta al cierre de la sala virtual, el sistema le notificará la adjudicación y deberá pagar el saldo restante dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, mediante pago virtual o consignación en el Banco Popular, además de asumir los impuestos y trámites de traspaso correspondientes.

¿Quiénes pueden participar en las subastas virtuales de El Martillo?

Puede participar cualquier persona natural o jurídica mayor de edad en Colombia que tenga una cuenta de ahorros o corriente activa habilitada para realizar pagos electrónicos por PSE.