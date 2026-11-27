El sector del microcrédito continúa consolidándose como una herramienta fundamental para financiar pequeños negocios y fortalecer la economía colombiana. De acuerdo con las cifras gremiales de Asomicrofinanzas, con corte al tercer trimestre de 2026, el sector microfinanciero registró 2.603.379 microempresarios atendidos en el país, una cartera bruta de $28,40 billones y desembolsos por $15,55 billones, distribuidos en 1.402.849 operaciones de crédito.

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Así se distribuye el microcrédito en las regiones del país

El análisis regional revela que tres zonas geográficas concentran la mayor proporción de los recursos del sector. En conjunto, las regiones Andina Oriental (sin incluir Bogotá), Andina Occidental y Pacífico reúnen $19,53 billones en cartera bruta, equivalentes a cerca del 69 % del saldo nacional.



Región Andina Oriental (Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander): registra la cartera bruta más alta del país, con $7,23 billones. Cuenta con 599.298 clientes y acumula $3,85 billones en recursos desembolsados al cierre del tercer trimestre de 2026.



registra la cartera bruta más alta del país, con $7,23 billones. Cuenta con 599.298 clientes y acumula $3,85 billones en recursos desembolsados al cierre del tercer trimestre de 2026. Región Andina Occidental (Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima): reporta una cartera bruta de $7,04 billones y desembolsos por $3,75 billones. Además, atiende a 643.701 clientes, la cifra más alta entre las siete regiones analizadas.



reporta una cartera bruta de $7,04 billones y desembolsos por $3,75 billones. Además, atiende a 643.701 clientes, la cifra más alta entre las siete regiones analizadas. Región Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca): registra una cartera bruta de $5,26 billones, 535.995 clientes atendidos y desembolsos acumulados por $2,89 billones.

Por su parte, Bogotá reporta una cartera bruta de $1,88 billones, con 125.335 clientes y un total de $1,29 billones en recursos desembolsados.

El microcrédito también llega a las zonas rurales

Las cifras del sector también reflejan una presencia importante en las zonas rurales y una participación destacada de las mujeres microempresarias.

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La Región Amazónica lidera la proporción de clientes ubicados en zonas rurales, con un 64,5 %. Este sector registra una cartera bruta de $1,17 billones, 100.742 clientes y desembolsos por $547.622 millones.

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En segundo lugar se encuentra la Orinoquía, donde el 46,8 % de los clientes pertenece al sector rural. La región cuenta con una cartera de $1,82 billones, 161.417 clientes y desembolsos por $969.152 millones.

Por otro lado, se conoció que las mujeres representan el 52 % de los microempresarios atendidos por el sector en Colombia. Su participación es especialmente alta en Bogotá, donde corresponden al 55,34 % de los clientes. Le siguen la Región Caribe (53,78 %), el Pacífico (53,70 %), la Orinoquía (53,39 %) y la Amazonía (51,06 %).

Al respecto, María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, afirmó que estas cifras demuestran que el microcrédito es un motor de desarrollo territorial que permite generar ingresos y construir oportunidades. Asimismo, destacó la importancia de continuar ampliando el acceso a la financiación formal para pequeños empresarios y productores rurales.