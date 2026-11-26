La Administración Municipal de Tunja, a través de la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja (Ecovivienda), habilitó la convocatoria 2026 del subsidio municipal destinado a facilitar la compra de vivienda nueva de interés social (VIS).

La iniciativa busca beneficiar a 36 hogares que cumplan con las condiciones socioeconómicas establecidas por la entidad.

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El incentivo económico es de $14.007.240 por hogar, una suma equivalente a ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este auxilio hace parte del subprograma 'Construyendo comunidad, ¡Construyendo hogares para todos!', cuyo objetivo es apoyar el cierre financiero de familias vulnerables o con ingresos limitados en el municipio.



Monto del subsidio y tipo de vivienda disponible

El apoyo económico de $14.007.240 está destinado exclusivamente a la compra de inmuebles nuevos clasificados como Vivienda de Interés Social (VIS).

De acuerdo con las condiciones de la convocatoria, las propiedades deben tener un valor comercial superior a 90 y de hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Ecovivienda aclaró que esta convocatoria no contempla la adquisición de Viviendas de Interés Prioritario (VIP). Por lo tanto, los inmuebles postulados deben ajustarse al rango de precios establecido para las VIS.

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Requisitos para acceder al subsidio de vivienda en Tunja

Los hogares interesados en acceder a uno de los 36 cupos disponibles deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residencia urbana : estar domiciliados en la zona urbana del municipio de Tunja.

: estar domiciliados en la zona urbana del municipio de Tunja. Límite de ingresos: acreditar ingresos familiares mensuales que no superen los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

acreditar ingresos familiares mensuales que no superen los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. No tener vivienda propia: ni el postulante ni los integrantes de su hogar pueden figurar como propietarios o poseedores de otro inmueble habitacional.

ni el postulante ni los integrantes de su hogar pueden figurar como propietarios o poseedores de otro inmueble habitacional. Cierre financiero: demostrar que cuentan con recursos complementarios, como ahorros programados, créditos hipotecarios aprobados u otras fuentes de financiación, para cubrir el valor total de la vivienda.



¿Quiénes tienen prioridad para acceder al subsidio de vivienda nueva en Tunja?

Aunque la convocatoria está dirigida a los hogares que cumplan con las condiciones generales, la selección otorgará puntajes preferenciales a las familias que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

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Entre las poblaciones que recibirán puntuación prioritaria se encuentran:

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Madres cabeza de familia y hogares con adultos mayores o personas con discapacidad.

Familias clasificadas en condición de pobreza extrema o moderada.

Víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado.

Integrantes de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras.

Hogares con niños, niñas o adolescentes.

Vendedores informales vinculados a la cooperativa COOVE-NAME.



¿Hasta cuándo se puede aplicar al subsidio de vivienda en Tunja?

Las personas interesadas podrán presentar sus postulaciones hasta el 18 de diciembre de 2026. La evaluación de los aspirantes y la asignación de los 36 subsidios se realizarán de acuerdo con los criterios de puntuación establecidos en la Resolución 124 del 11 de noviembre de 2026.

Para conocer los detalles de la convocatoria y realizar el proceso de inscripción, los ciudadanos pueden ingresar al sitio web oficial de Ecovivienda o acercarse a su sede, ubicada en la carrera 10 n.º 21-33, tercer piso del edificio San Francisco Plaza, en Tunja.

Es importante tener en cuenta que presentar la solicitud no garantiza la adjudicación del beneficio, pues la entidad deberá verificar el cumplimiento de los requisitos y seleccionar a los hogares beneficiarios.