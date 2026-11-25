La discusión sobre el salario mínimo 2027 en Colombia entra en su recta definitiva.

Este viernes 27 de noviembre se instala oficialmente la mesa de concertación laboral, el espacio donde el Gobierno Nacional, los gremios empresariales y las centrales obreras definirán el incremento que regirá a partir del próximo 1 de enero.

Publicidad

Con una base actual de $1.750.905 (sin incluir el auxilio de transporte), las expectativas de millones de trabajadores y empresas están puestas sobre las primeras cifras que ya empiezan a sonar en el debate económico del país.



Puedes leer: ¿Viajas en TransMilenio? Pasaje subiría a $3.900 en 2027 por esta razón



¿En cuánto quedaría el salario mínimo 2027 según las primeras propuestas?

Aunque las ofertas oficiales se presentarán formalmente en diciembre, los distintos sectores ya adelantaron sus rangos de negociación basándose en el costo de vida y el crecimiento económico:



La postura de los sindicatos: Las centrales obreras (CUT, CGT y CTC) plantearon que el incremento debe ser de dos dígitos (superior al 10 %) . Su argumento principal es aplicar el concepto constitucional de salario mínimo vital para recuperar el poder adquisitivo de los hogares. Con un alza del 10 %, el sueldo básico subiría a $1.925.996 .

Las centrales obreras (CUT, CGT y CTC) plantearon que el incremento debe ser de . Su argumento principal es aplicar el concepto constitucional de salario mínimo vital para recuperar el poder adquisitivo de los hogares. Con un alza del 10 %, el sueldo básico subiría a . La propuesta de los empresarios: Gremios como Fenalco, Andi y Acopi sugieren un ajuste ubicado entre el 8 % y el 9,5 % . Los empleadores insisten en respetar la fórmula técnica tradicional —inflación causada más productividad— para proteger el empleo formal y evitar el cierre de pequeñas empresas. Bajo este escenario, el salario oscilaría entre $1.890.977 y $1.917.241 .

Gremios como Fenalco, Andi y Acopi sugieren un ajuste ubicado . Los empleadores insisten en respetar la fórmula técnica tradicional —inflación causada más productividad— para proteger el empleo formal y evitar el cierre de pequeñas empresas. Bajo este escenario, el salario oscilaría entre . Proyección de analistas financieros: Bancos y centros de estudio estiman un aumento cercano al 8 % o 9 %, tomando como referencia la inflación anual de octubre (6,30 %) y buscando evitar nuevas presiones sobre los precios al consumidor.

Puedes leer: Salario mínimo de 2027: Destapan fechas claves y cronograma para la negociación



La Comisión Permanente de Concertación tiene hasta el 15 de diciembre para intentar un acuerdo inicial sobre el salario mínimo de 2027. /Foto: AFP / IA

Novedades y fechas clave de la negociación

Una de las principales novedades de este año es que el Ministerio del Trabajo incluyó por primera vez en la mesa la voz de sectores tradicionalmente excluidos, como las trabajadoras domésticas y los recicladores de oficio.

Para quienes siguen de cerca cómo avanza la concertación, este es el cronograma oficial aprobado para definir el aumento:



26 de noviembre: Reunión de la Subcomisión de Productividad para revisar las cifras técnicas del DANE.

Reunión de la Subcomisión de Productividad para revisar las cifras técnicas del DANE. 27 de noviembre: Instalación oficial de la mesa de concertación laboral.

Instalación oficial de la mesa de concertación laboral. 9 de diciembre: Análisis de inflación y perspectivas económicas con el DANE, MinHacienda y el Banco de la República.

Análisis de inflación y perspectivas económicas con el DANE, MinHacienda y el Banco de la República. 10 de diciembre: Presentación formal de las cifras de aumento por parte de empresarios y trabajadores.

Presentación formal de las cifras de aumento por parte de empresarios y trabajadores. 15 de diciembre: Primer vencimiento legal para lograr un acuerdo por consenso.

Primer vencimiento legal para lograr un acuerdo por consenso. 30 de diciembre: Fecha límite para que el Gobierno expida el decreto en caso de no haber acuerdo.

Por ahora, el país queda a la expectativa de las primeras reuniones técnicas, las cuales marcarán el pulso real del bolsillo de los colombianos para el próximo año.