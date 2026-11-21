La suerte volvió a sonreírle a un jugador de Santa Marta. Por segunda vez durante esta semana, MiLoto entregó su premio mayor de $120 millones, esta vez a una persona que acertó los cinco números del sorteo 0645.

La combinación ganadora fue 10, 26, 29, 35 y 37, y el tiquete que permitió llevarse el dinero fue adquirido en modalidad automática a través de Baloto.com.

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El resultado también dejó miles de ganadores en el país. De acuerdo con el reporte divulgado el 20 de noviembre de 2026, el sorteo registró un total de 9.675 tiquetes premiados, que representaron más de $193 millones en premios.



Además, el nuevo ganador se convirtió en el segundo jugador de Santa Marta que obtiene el premio mayor de MiLoto desde el lanzamiento del juego.

La repetición de un premio de esta magnitud en una misma semana vuelve a poner la atención sobre los resultados del juego y las posibilidades de participar desde diferentes puntos de Colombia.

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MiLoto: estos fueron los números ganadores del sorteo 0645

La combinación que convirtió a un jugador de Santa Marta en el nuevo ganador del premio mayor estuvo conformada por los números 10, 26, 29, 35 y 37. El tiquete fue generado mediante la modalidad automática, es decir, la selección de los números no fue realizada manualmente por el participante.

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El premio entregado fue de $120 millones, una cifra que ahora deberá reclamar el afortunado siguiendo el procedimiento establecido por la organización del juego.

Un dato que llama la atención es que el tiquete ganador también fue comercializado a través de Baloto.com, canal por el que se vendió nuevamente el premio mayor. Esto significa que la participación digital volvió a estar relacionada con la entrega del monto principal.

El sorteo 0645 no solo dejó un nuevo millonario: también repartió premios entre otros participantes. En total, 9.675 personas resultaron ganadoras en las diferentes categorías, con una bolsa superior a los $193 millones.

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MiLoto volvió a entregar su premio mayor en Santa Marta

La ciudad de Santa Marta suma un nuevo ganador de $120 millones gracias a MiLoto. Según la información divulgada, esta es la segunda ocasión en que el premio mayor cae en esta ciudad desde que comenzó a operar el juego.

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El resultado se conoce en una semana en la que el premio principal ya había sido entregado anteriormente. Por eso, el nuevo acierto representa una segunda entrega del monto máximo en pocos días y vuelve a destacar a Santa Marta dentro de los resultados del sorteo.

Para el ganador del sorteo 0645, el siguiente paso será adelantar el trámite para recibir el dinero. La organización indicó que deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los requisitos, pasos y condiciones para reclamar el premio en la página oficial de Baloto.

MiLoto en cifras: ventas, premios y aportes al sistema de salud

Desde su lanzamiento, MiLoto también ha registrado cifras relacionadas con la venta de tiquetes, la entrega de premios y los recursos destinados al sistema de salud.

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Entre el 20 de octubre de 2023 y el 16 de noviembre de 2026, el juego acumuló ventas por $187.505 millones, correspondientes a 40.556.025 tiquetes.

Durante ese mismo periodo, reportó aportes por $27.093 millones al sistema de salud y pagó $65.743 millones en premios, distribuidos en 3.993.745 ganadores.

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Estos datos muestran el movimiento que ha tenido el juego desde su llegada al país y el número de participantes que han obtenido algún premio durante ese periodo.

¿Cómo jugar MiLoto y dónde comprar los tiquetes?

Quienes quieran participar en los próximos sorteos de MiLoto pueden adquirir sus tiquetes a través de diferentes canales. Una de las alternativas es ingresar desde el celular o el computador a la página oficial de Baloto, donde se encuentra habilitada la compra en línea.

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También es posible conseguirlos en los más de 43.000 puntos de venta de Su Red y SuperGIROS distribuidos en el territorio nacional, así como en las principales cadenas de grandes superficies.

En el caso del reciente ganador de Santa Marta, la selección automática de los números fue la modalidad utilizada para participar. Su combinación, 10, 26, 29, 35 y 37, terminó acertando el premio mayor del sorteo 0645 y le permitió llevarse los $120 millones.

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Mientras se adelanta el proceso para reclamar el dinero, MiLoto suma una nueva entrega de su premio principal y miles de participantes más se agregan al balance de ganadores que ha dejado el juego en Colombia.