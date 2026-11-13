Cayó el premio mayor de MiLoto en Bogotá: revisa aquí las cifras ganadoras del sorteo 0640

Si compraste tu tiquete para el sorteo del 12 de noviembre, prepárate para revisar muy bien tu boleto porque la suerte volvió a tocar a la capital del país. Bogotá cuenta con un nuevo millonario gracias a que un afortunado jugador logró llevarse el gran acumulado de $200 millones de pesos de MiLoto en el sorteo número 0640.

Esta importante noticia se confirmó el 13 de noviembre de 2026, consolidando a MiLoto como el juego que más cae en Colombia. A continuación, te contamos todos los detalles de esta jornada, la combinación ganadora y todo lo que debes saber para verificar tu tiquete, cobrar tu premio o seguir participando.

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¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo 0640 de MiLoto?

Para saber si te convertiste en el nuevo millonario de la ciudad o si obtuviste uno de los premios secundarios, es momento de que compares las cifras de tu billete con el reporte oficial del juego.



En el sorteo número 0640 de MiLoto, los números ganadores resultaron ser 13, 21, 23, 28 y 32.

El jugador afortunado que atinó de forma exacta a estas cinco balotas se adjudicó la cifra principal de $200 millones de pesos. Sin embargo, la suerte no se detuvo ahí, ya que esta misma edición dejó un balance masivo de ganadores en diferentes categorías de aciertos.

En total, el sorteo número 0640 registró 13.046 ganadores en todo el territorio nacional, entre quienes se repartieron más de $298 millones en premios. Con este resultado, el sistema reafirma por qué se ha consolidado como el juego más fácil de ganar en el país.

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¿Dónde y cómo se vendió el tiquete ganador del acumulado de $200 millones?

Si te preguntas en qué punto de la ciudad se vendió el boleto de la suerte, el reporte oficial confirma que la jugada ganadora fue realizada en la ciudad de Bogotá. Además, se conoció que el tiquete fue adquirido bajo la modalidad manual en un punto físico del aliado comercial Paga Todo.

Este triunfo marca un hito especial dentro del historial reciente de las loterías. Se trata de la trigésimo segunda vez (32ª) que cae el premio mayor de MiLoto en lo que va del año 2026.

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De igual forma, representa la vigésimo tercera ocasión (23ª) en que el gran acumulado se queda en la capital del país desde el inicio de operaciones de este juego.

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Las cifras acumuladas de la franquicia demuestran un impacto económico y social continuo. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 8 de noviembre de 2026, MiLoto ha pagado más de $65.698 millones en premios, lo que equivale a un total de 3.989.853 premios entregados a los colombianos.

Asimismo, en este mismo periodo, la operación del juego ha transferido más de $26.827 millones al sistema de salud pública del país.

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¿Cómo reclamar el premio de MiLoto y dónde jugar para los próximos sorteos?

Si tu boleto coincide de manera exacta con la combinación ganadora 13, 21, 23, 28 y 32, debes iniciar de inmediato el proceso para hacer efectivo tu dinero.

Si eres el feliz ganador del gran acumulado de $200 millones, debes comunicarte directamente con la Fiduciaria de Occidente o ingresar a la plataforma web oficial www.baloto.com, donde podrás consultar todos los pasos, requisitos y condiciones legales para la reclamación.

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En caso de que hayas obtenido un premio menor, recuerda que el sitio web oficial www.baloto.com habilita el cobro directo de incentivos de hasta $2 millones para los juegos Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto.

Si deseas probar tu suerte para los próximos sorteos, adquirir tu tiquete es sumamente sencillo. Puedes comprar MiLoto desde la comodidad de tu celular o computadora accediendo a la página web www.baloto.com.

Si prefieres hacer tu jugada de manera presencial, dispones de más de 43 mil puntos de venta de las redes Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como en las principales cadenas de grandes superficies.

Para mantenerte informado sobre los resultados, acumulados y fechas de cada sorteo, puedes seguir las redes sociales oficiales del juego en Facebook (Baloto_Colombia), Instagram (@Baloto_Colombia), X (@Baloto_Colombia) y YouTube (@BalotoCo).