Los números que le dieron $600 millones a afortunado ganador de MiLoto en Barranquilla

El premio mayor del juego de suerte y azar MiLoto volvió a caer en Colombia. En el sorteo número 0638, realizado la noche del lunes 9 de noviembre de 2026, un jugador ubicado en la ciudad de Barranquilla acertó los cinco números de la combinación ganadora y se convirtió en el único dueño del acumulado de $600 millones ($600.000.000), de acuerdo con la información entregada por el operador oficial del juego.

Con este reciente resultado del lunes 9 de noviembre de 2026, el premio mayor de MiLoto alcanza 31 caídas en lo corrido del año 2026.

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Asimismo, esta entrega representa la cuarta ocasión en la historia de este juego en la que el acumulado principal se entrega en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.



¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo 638 de MiLoto del 9 de noviembre de 2026?

Si jugaste en el sorteo 0638 de MiLoto del lunes 9 de noviembre de 2026, debes revisar detenidamente tu tiquete para verificar si tu combinación coincide con la balotera oficial. La combinación ganadora que otorgó el premio mayor de $600 millones estuvo integrada por los siguientes cinco números: 04 – 21 – 30 – 31 – 32.

De acuerdo con el reporte oficial del operador, la persona ganadora realizó su apuesta en un punto de venta físico del aliado comercial SuperGIROS.

Además, el apostador prefirió la modalidad automática, en la cual el sistema selecciona las cifras de manera aleatoria al momento de expedir el tiquete.

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Si conservas un tiquete de esta fecha, ten presente que también existen premios en categorías inferiores para quienes obtengan a partir de dos aciertos.

¿Cómo quedó la distribución de premios del sorteo 0638 de MiLoto?

El sorteo 0638 de MiLoto no solo benefició al ganador del premio mayor en la capital del Atlántico, sino que dejó un total de 18.523 ganadores entre todas sus categorías de premiación, entregando un monto global de $742.256.850.

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5 aciertos: 1 ganador (en Barranquilla), quien recibió el premio acumulado de $600.000.000.

ganador (en Barranquilla), quien recibió el premio acumulado de $600.000.000. 4 aciertos: 43 ganadores, con un premio de $661.150 cada uno, para un desembolso total de $28.429.450 en esta categoría.

43 ganadores, con un premio de $661.150 cada uno, para un desembolso total de $28.429.450 en esta categoría. 3 aciertos: 1.556 ganadores, con un premio individual de $29.650, sumando una entrega total de $46.135.400.

1.556 ganadores, con un premio individual de $29.650, sumando una entrega total de $46.135.400. 2 aciertos: 16.923 ganadores, quienes recibieron $4.000 cada uno, representando un total de $67.692.000 distribuido en este renglón.

La categoría de 2 aciertos se consolidó como la de mayor volumen de tiquetes premiados durante la jornada.

¿Cómo y dónde se puede cobrar el premio de MiLoto?

Si resultaste ganador en el sorteo 0638 de MiLoto del 9 de noviembre de 2026, el procedimiento para reclamar tu dinero depende del valor obtenido:

Premio mayor ($600 millones): El ganador del acumulado principal debe ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente o consultar los requisitos y condiciones de cobro en el sitio web oficial del juego (www.baloto.com).

El ganador del acumulado principal debe ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente o consultar los requisitos y condiciones de cobro en el sitio web oficial del juego (www.baloto.com). Premios de hasta $2 millones: El operador recordó que los premios cuyo monto no supere los $2 millones (correspondientes a Baloto Revancha, MiLoto o Colorloto) pueden cobrarse directamente de forma en línea a través de la página web oficial www.baloto.com, sin necesidad de acudir a un punto físico.

¿Dónde comprar tiquetes para el próximo sorteo y de cuánto es el nuevo acumulado?

Tras la caída de los $600 millones en Barranquilla, el premio mayor de MiLoto se reinicia para el siguiente sorteo con un acumulado base de $120 millones ($120.000.000).

Si deseas probar tu suerte en los próximos sorteos, puedes adquirir tu tiquete a través de tres opciones disponibles en el país:

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En línea: Desde tu celular o computador ingresando al portal web oficial www.baloto.com. Puntos físicos: En los más de 43.000 puntos autorizados de las redes Su Red y SuperGIROS en toda Colombia. Grandes superficies: En las principales cadenas comerciales del territorio nacional.

Los resultados oficiales y las actualizaciones de premios se publican en el sitio web del juego y en sus canales de redes sociales en Facebook (Baloto_Colombia), Instagram y X (@Baloto_Colombia), y YouTube (@BalotoCo).

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Por último, entre el 20 de octubre de 2023 y el 8 de noviembre de 2026, MiLoto ha pagado más de $65.698 millones en premios, correspondientes a 3.989.853 tiquetes premiados. En ese mismo periodo, el juego ha transferido más de $26.827 millones al sistema de salud colombiano por concepto de contribuciones de ley.

