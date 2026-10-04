Cayó Baloto por primera vez en este 2026; estos son los números que dieron la suerte

Un jugador de Nobsa, Boyacá, obtuvo un premio de $61.600 millones en el sorteo número 2717, realizado durante la noche del sábado 3 de octubre. El resultado convirtió al municipio boyacense en el lugar donde fue adquirido el boleto que acertó la combinación ganadora del acumulado.

De acuerdo con la información entregada sobre el sorteo, el boleto fue comprado bajo la modalidad manual y correspondió a una jugada realizada en un punto de venta ubicado en Nobsa. El ganador deberá realizar el proceso correspondiente para reclamar el premio y, por ahora, su identidad no ha sido revelada públicamente.

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El premio de $61.600 millones cayó en Nobsa, Boyacá

La combinación que permitió obtener el acumulado estuvo conformada por los números 03, 10, 14, 26 y 31, además de la súper balota 10. El premio alcanzó los $61.600 millones, una cifra que se encuentra entre los acumulados más altos entregados por este tipo de sorteos.

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El resultado también dejó otros ganadores en diferentes categorías. En total, el sorteo reportó 40.239 ganadores, mientras que los premios entregados sumaron más de $61.965 millones.

El resultado se conoció después del sorteo realizado el 3 de octubre, por lo que el jugador que adquirió el boleto ganador deberá adelantar el procedimiento establecido para recibir el dinero. Según la información suministrada, para gestionar la entrega del premio debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada del proceso correspondiente.

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El ganador todavía no ha sido identificado públicamente, por lo que tampoco se conocen detalles sobre su identidad, edad o qué piensa hacer con el dinero. La única información disponible es que el boleto fue adquirido en Nobsa y que la jugada correspondió a la modalidad manual.

El premio también se destaca por el tamaño del acumulado. Según los datos entregados sobre el sorteo, se trata de la cuarta caída más grande registrada y del mayor acumulado entregado desde 2017. Además, es el primer acumulado de este tipo que cae durante 2026.

Más allá de la cifra, el resultado puso nuevamente a Nobsa en el centro de la atención por ser el municipio donde fue adquirido el boleto ganador. La identidad del nuevo millonario dependerá del proceso de reclamación del premio y de la información que posteriormente pueda hacerse pública.