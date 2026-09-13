Cayó el Baloto y hay nuevo millonario en Colombia: ¿cuánto ganó y cuáles fueron los números?

Cayó el Baloto Revancha y Colombia tiene un nuevo multimillonario. En el sorteo número 2708, realizado el sábado 12 de septiembre de 2026, un jugador acertó la combinación ganadora y se quedó con un premio de $3.200 millones.

La suerte llegó esta vez a Bucaramanga, Santander, donde fue adquirido el tiquete que permitió ganar el acumulado de Baloto Revancha. El boleto fue comprado a través de Baloto.com, el canal digital del juego.

De acuerdo con la información entregada sobre el sorteo, el ganador jugó bajo la modalidad manual y acertó los cinco números principales junto con la Súper Balota, logrando así quedarse con el millonario acumulado.

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Los números que hicieron posible el premio fueron:

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04 - 08 - 17 - 21 - 27

Súper Balota: 01

El sorteo también dejó miles de personas con premios en las diferentes categorías. En total, 25.058 jugadores resultaron ganadores en esta edición de Revancha.

Cayó el Baloto y hay nuevo millonario en Colombia

¿Cuánto ganó el nuevo millonario de Baloto?

El premio mayor de Baloto Revancha fue de $3.200 millones, una cifra que correspondía al acumulado que venía creciendo antes del sorteo.

Este es además el tercer acumulado de Revancha que cae durante 2026, según la información entregada por Baloto. El hecho también marca una particularidad: por segunda ocasión durante el año, el tiquete ganador fue adquirido mediante Baloto.com.

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El nuevo ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer los pasos, requisitos y condiciones establecidos para reclamar el premio.

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El resultado vuelve a poner la atención sobre Baloto Revancha, uno de los juegos de suerte y azar más conocidos del país, especialmente por sus acumulados millonarios.

Desde el lanzamiento de Revancha, el 25 de mayo de 2022, hasta el 6 de septiembre de 2026, el juego ha entregado más de $420.122 millones en premios a 12.042.712 ganadores, de acuerdo con los datos suministrados por Baloto.

Además, durante ese periodo se han transferido más de $262.643 millones al sistema de salud, como parte de los recursos asociados al juego.

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Otro dato que llama la atención es el crecimiento de Baloto.com, que ya supera el millón de usuarios registrados. El canal permite adquirir los tiquetes desde un celular o computador.

El juego también está disponible en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en Colombia y en las principales cadenas de grandes superficies.

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Así, el sorteo 2708 de Baloto Revancha dejó un nuevo millonario en Bucaramanga, luego de que un jugador acertara los números 04, 08, 17, 21 y 27, además de la Súper Balota 01, para llevarse los $3.200 millones del acumulado.

