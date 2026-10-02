Así puedes solicitar la devolución del IVA de tu carro eléctrico o híbrido

Comprar un vehículo sostenible en Colombia no solo es una excelente decisión para el medio ambiente, sino también para tu bolsillo. Gracias a las leyes vigentes de transición energética, los ciudadanos pueden acceder a importantes beneficios tributarios. Si adquiriste un vehículo de este tipo, te presentamos el paso a paso para pedir la devolución del IVA por carros eléctricos e híbridos de forma exitosa.

¿Quiénes tienen derecho a este beneficio tributario?

El estatuto tributario colombiano establece un tratamiento preferencial para la movilidad sostenible. Mientras que un vehículo convencional paga una tarifa general, los carros eléctricos e híbridos cuentan con un IVA del 5% o exclusiones específicas según el modelo y el año de importación.

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Si por algún error en la facturación, un cobro indebido o por aplicar a beneficios de flotas comerciales pagaste un excedente, tienes el derecho legal de exigir la devolución de saldos a favor ante la DIAN. Este proceso aplica tanto para personas naturales como jurídicas que cumplan con la totalidad de los requisitos formales.



Requisitos previos antes de radicar la solicitud

Antes de iniciar el trámite digital, es indispensable que reúnas el soporte documental para evitar el rechazo de tu petición:



Registro Único Tributario (RUT): Debe estar completamente actualizado, reflejando tus datos de contacto vigentes y la actividad económica correcta. Factura electrónica de venta: El documento emitido por el concesionario debe especificar claramente el número de chasis, VIN y tipo de motorización (eléctrico o híbrido). Certificado de importación o manifiesto de aduana: Documento que acredita que el vehículo cumple con las subpartidas arancelarias beneficiadas por la ley de movilidad eléctrica. Firma Electrónica de la DIAN: El trámite se realiza 100% en línea, por lo que requieres tener tu instrumento de firma digital activo.

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Paso a paso para solicitar la devolución ante la DIAN

El procedimiento se gestiona a través del Muisca, la plataforma oficial de la entidad aduanera. Sigue estos pasos detallados:



Ingresa al portal de la DIAN: Accede con tus datos de usuario a la sección de "Usuarios Registrados". Crea el formato 1222: Este es el documento oficial para la solicitud de devolución de saldos a favor. Allí deberás diligenciar los datos del solicitante y el origen del saldo. Adjunta los soportes en PDF: Sube la factura del concesionario y la certificación técnica del vehículo donde conste que es híbrido o eléctrico. Diligencia la relación de facturas: El sistema te pedirá asociar el número de la factura electrónica para verificar los impuestos pagados. Firma y radica el trámite: Utiliza tu firma electrónica para enviar formalmente la solicitud.

Una vez completado el proceso, la entidad dispone de un plazo legal de hasta 50 días hábiles para proferir la resolución que aprueba o niega la devolución de tu dinero, el cual será consignado directamente a la cuenta bancaria registrada en tu RUT.

