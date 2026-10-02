Koral Costa enciende las alarmas de sus seguidores tras VIDEOS en el hospital

Koral Costa volvió a aparecer en sus redes sociales desde un centro médico generando preocupación entres sus seguidores. La cantante colombiana compartió un video en el que se le ve sobre una camilla, con bata clínica y recibiendo suero intravenoso, mientras es atendida.

En el post compartido por medio de su red social Instagram llamó la atención el gesto de dolor de la artista durante el procedimiento médico, la publicación generó varios comentarios entre los internautas, especialmente porque ocurre en medio de una etapa personal complicada tras su separación del actor Omar Murillo.

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La famosa acompaño el video con un mensaje que sorprendió a los internautas: “el amor verdadero existe y puede llegar”, una frase que fue relacionada con el momento emocional que atraviesa.



Las publicaciones fueron posteadas durante la mañana del viernes 2 de octubre de 2026. Hasta el momento, el contenido compartido muestra el procedimiento que recibió, pero no precisa cuál fue el motivo médico por el que necesitó atención.

¿Qué dijeron los seguidores de Koral Costa tras verla en el hospital?

Las reacciones al video fueron diversas; algunos seguidores le enviaron mensajes de apoyo y ánimo, destacando que merece cosas buenas. “Mujer, vales oro, eres una mujer hermosa, trabajadora; sí tiene que doler y es normal”, escribió una de sus seguidoras.

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Otros internautas compartieron mensajes de fe, mientras una persona relacionó su frase sobre el amor verdadero con la llegada de un bebé. También hubo críticas por mostrar el procedimiento médico y cuestionamientos sobre exponer momentos difíciles en redes sociales.

Koral Costa compartió historias de Instagram desde un centro médico mientras era atendida, encendiendo las alarmas sobre su estado de salud Foto: @koralladiva

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Ante las reacciones, Koral Costa explicó en sus historias de Instagram que “se puso muy mal por un dolor que está sufriendo hace mucho” y cuestionó a quienes minimizaron su estado. “Las personas que dicen que no duelen vinieran y se pusieran la inyección de acá”, señaló mientras mostraba su brazo.

La famosa defendió su vulnerabilidad y pidió respeto ante las ofensas. Adicionalmente, explicó que recibió una inyección para suplir algo que le falta al cuerpo y describió el procedimiento: “si te ponen esa inyección sientes que te carcome la piel”. También, aseguró que su organismo está muy afectado.

¿Por qué relacionan la hospitalización de Koral Costa con su separación de 'Bola 8'?

La cantante atraviesa una etapa emocional complicada desde el final de su relación con Omar Murillo. La pareja confirmó su separación a comienzos de 2026, después de permanecer unida durante casi 17 años, situación que la cantante también compartió con sus seguidores.

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Ante los rumores sobre las razones de la ruptura, la artista fue clara al explicar que no existieron infidelidades. “No fueron cachos... La relación fue tomando rumbos diferentes”, descartando así una de las versiones que circularon alrededor del final de su matrimonio.

Después de la separación, la cantante se ha dejado ver afectada bebiendo alcohol. Además, personas cercanas aseguraron que lleva varios días llorando, mientras ella misma defendió su derecho a vivir el duelo y expresar lo que siente durante 'la tusa'.