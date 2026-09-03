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Koral Costa hace inesperado pronunciamiento y desata reacciones: "Necesito un novio"

La cantante y creadora de contenido habló a través de sus redes sociales y se refirió a su situación sentimental, varios meses después de su separación de Omar Murillo.

La creadora de contenido Koral Costa posando con blazer negro e hizo unas llamativas declaraciones
Koral Costa sorprendió a sus seguidores al publicar un particular mensaje asegurando que desea tener pareja
Foto: imagen tomada de @koralladiva
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Koral Costa volvió a captar la atención en las redes sociales. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la artista decidió responder sin filtros a las inquietudes de sus seguidores sobre su vida sentimental.

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Varios meses después de ponerle fin a su relación con el actor Omar Murillo, recordado popularmente como ‘Bola 8’, la cantante aclaró que continúa soltera y que actualmente no mantiene ninguna relación de pareja.

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“No tengo, estoy sola, soltera, no tengo novio”, afirmó Koral al responder sobre su situación sentimental, con lo que también buscó despejar las especulaciones sobre posibles romances.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la honestidad con la que habló sobre sus deseos personales. La artista confesó que se considera una mujer dulce y cariñosa, cualidades que, según explicó, la llevan a querer encontrar nuevamente un compañero sentimental.

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“Yo soy muy tierna, muy cariñosa y yo digo: necesito un novio”, comentó la cantante, dejando claro que no descarta volver a enamorarse después de varios meses de haber terminado su relación con Omar Murillo.

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¿Cuáles son los requisitos para conquistar a Koral Costa?

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Aunque admitió que en su entorno cercano no faltan algunos pretendientes interesados en llamar su atención, la cantante dejó claro que conquistarla no es una tarea sencilla. De acuerdo con sus declaraciones, los interesados tienen que demostrar un interés genuino y esforzarse para llamar su atención.

La artista señaló que, aunque está abierta a recibir nuevamente el amor, la persona que quiera conquistarla deberá demostrarle su interés mediante detalles y atenciones especiales.

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“Puedo estar a la orden si esa persona me encanta y se esmera por conquistarme”, aseguró Koral Costa, dejando la puerta abierta a quien decida asumir el reto de enamorarla.

¿Por qué terminaron Koral Costa y Omar Murillo?

La relación de la pareja comenzó a atravesar cambios desde julio de 2025, cuando Omar Murillo y Koral Costa revelaron en televisión que tenían planes de casarse en Madrid. Como parte de ese proyecto, el actor, conocido como ‘Bola 8’, viajó a España para realizar un diplomado y estudiar producción audiovisual y cine durante tres años.

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La distancia y las diferentes agendas laborales de ambos terminaron generando un distanciamiento que, según las declaraciones posteriores de la creadora contenido, llevó al final de la relación.

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Koral Costa habla de la orientación de Omar Murillo
Koral Costa habla sin tapujo sobre verdadera orientación de Omar Murillo y la suya
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle

La ruptura se hizo pública el 6 de enero de 2026, cuando la creadora de contenido confirmó a través de sus historias de Instagram que su relación, que había durado casi 18 años, había llegado a su fin.

En aquella ocasión, Koral Costa aseguró que la separación no se produjo por peleas ni infidelidades. Según explicó, tomó la decisión entendiendo que “amar también es dejar que las personas logren sus sueños” y que no quería convertirse en un obstáculo para las metas de su entonces pareja.

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