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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La contundente decisión de Carolina Cruz sobre el futuro de su pareja: “Tengo prioridades”

La contundente decisión de Carolina Cruz sobre el futuro de su pareja: “Tengo prioridades”

La reconocida presentadora respondió en sus redes sociales a una pregunta sobre su vida personal y sorprendió con su respuesta.

La presentadora Carolina Cruz posa sonriente junto a su pareja, el piloto Jamil Farah, en un espacio interior.
Carolina Cruz aclaró las razones por las que prioriza a sus hijos y su estilo de vida actual antes de pensar en convivencia con su pareja
Foto: imagen tomada de @carocruzosorio
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

La relación sentimental entre la presentadora Carolina Cruz y el piloto y modelo Jamil Farah continúa despertando gran interés entre los seguidores del espectáculo en Colombia, al tratarse de su primer romance público después de su separación de Lincoln Palomeque.

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Aunque la pareja suele compartir públicamente algunos momentos especiales a través de sus redes sociales, la vallecaucana ha decidido mantener en privado varios aspectos de su relación.

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Mediante una interacción directa con sus seguidores, Carolina Cruz volvió a poner el foco sobre el rumbo de su romance y sus planes a mediano plazo, con una respuesta que generó sorpresa a sus seguidores.

¿Qué dijo Carolina Cruz sobre su pareja?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, un seguidor le preguntó a la presentadora sí contemplaba la posibilidad de mudarse e iniciar una vida bajo el mismo techo junto a Jamil Farah.

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Fiel a su estilo, Carolina Cruz no esquivó la pregunta y dio una respuesta esclarecedora sobre su situación sentimental actual: “En algún momento, si Dios lo tiene destinado para mí, así será, pero si debo responder eso hoy, creo que no”.

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Posteriormente, la presentadora enfatizó que las necesidades de sus hijos, Matías y Salvador, guían cada una de las decisiones que toma en su vida personal. Por lo cual, resaltó que, hasta el momento, no está contemplado vivir junto a su pareja.

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“Me cuesta mucho, tengo mis prioridades muy claras y el bienestar de ellos está siempre de primero en la lista”, afirmó Carolina Cruz en sus redes sociales.

De esta manera, la presentadora dejó en claro que, si bien mantiene una postura abierta de cara al futuro y no descarta por completo compartir el mismo hogar con Jamil Farah más adelante, actualmente la convivencia no forma parte de sus planes inmediatos.

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Carolina Cruz revela el secreto que la mantiene vigente tras 20 años en la televisión, imagen de referencia
Foto: Instagram @carolinacruzosorio

¿Quién es Jamil Farah? 

Este noviazgo representa una etapa diferente para la conductora, quien en 2022 anunció oficialmente su separación del actor Lincoln Palomeque, después de haber compartido una relación sentimental de más de una década y tener dos hijos.

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Jamil Farah es un piloto y modelo nacido en San Andrés y Providencia, quien ganó mayor reconocimiento en el mundo del entretenimiento colombiano tras iniciar una relación sentimental con la presentadora Carolina Cruz.

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Además de su profesión en la aviación, Farah es aficionado a los deportes acuáticos, especialmente al surf y el kitesurf, así como al boxeo. Su romance con Carolina Cruz comenzó a generar rumores en 2023, cuando ambos fueron vistos compartiendo en diferentes espacios y posteriormente confirmaron públicamente su relación.

Desde entonces, la pareja ha compartido algunos momentos de su vida juntos en redes sociales, aunque ha procurado mantener varios aspectos de su relación en privado.

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