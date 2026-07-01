Sara Uribe envía inesperado mensaje tras reconciliación de Fredy Guarín con Andreina Fiallo

Ante el revuelo mediático y las reacciones que generó la noticia, la modelo y presentadora Sara Uribe, quien fue pareja de Fredy Guarín tras su primera separación de Andreina Fiallo, decidió pronunciarse a través de sus redes sociales sobre esta situación.

Tras varios años de distanciamiento, Fredy Guarín y Andreina Fiallo confirmaron que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. Recientemente, la pareja fue vista celebrando el cumpleaños del exfutbolista en un ambiente familiar, junto a sus hijos, Daniel y Danna.

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La reconciliación despertó numerosas reacciones entre los seguidores de ambos, debido a que su separación estuvo seguida de la relación que Guarín sostuvo con Sara Uribe, con quien tiene un hijo, Jacobo.



A raíz de este nuevo capítulo en la vida de la expareja, varios internautas inundaron las redes sociales de Sara Uribe con comentarios y comparaciones. Frente a esa situación, la presentadora respondió con un mensaje que muchos interpretaron como una invitación a dejar atrás la controversia y seguir con sus caminos.

¿Cuál fue el mensaje de Sara Uribe tras la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

Desde los Chorros de Tapartó, donde disfruta de unos días de descanso junto a su hijo, Sara Uribe publicó: "Que a todos nos vaya bien. Que cada familia encuentre paz. Yo estoy ocupada disfrutando la mía". La presentadora y empresaria mantuvo un tono conciliador y evitó referirse directamente a su expareja o a Andreina Fiallo.

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Cabe recordar que la relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín terminó hace varios años. Aunque ambos tomaron caminos distintos, mantienen contacto por su hijo Jacobo. De hecho, recientemente se conoció el emotivo mensaje que el menor le dedicó al exfutbolista por su cumpleaños.

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Actualmente, Sara Uribe ha manifestado en distintas entrevistas que se encuentra soltera y enfocada en sus proyectos personales, así como en la crianza de su hijo. Según ha explicado, aún no ha encontrado una pareja con la que pueda compartir sus metas y sueños.

Tras la publicación, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios continuaron comentando sobre la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo, otros destacaron la actitud de Sara Uribe y el tono conciliador de su mensaje.

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