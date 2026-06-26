Sara Uribe rompe el silencio tras la foto de Freddy Guarín y Andreina Fiallo: “Hoy agradezco”

El mundo del entretenimiento en Colombia reaccionó al mensaje de Sara Uribe, el cuál fue publicado justo cuando comenzó a circular una fotografía de Freddy Guarín y Andreina Fiallo que desató rumores de una reconciliación. La coincidencia hizo que muchos usuarios relacionarán sus palabras con la imagen.

Todo comenzó con un acercamiento entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo durante la celebración de los 15 años de la hija que tienen en común, evento que marcó un punto de inflexión tras casi una década de distanciamiento.

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No obstante, la noticia tomó fuerza luego de que el exfutbolista asistiera como invitado a un programa de televisión, donde habría confirmado la reanudación de su vínculo con Fiallo tras años de una mediática separación en la que, en su momento, estuvo con Sara Uribe.



Poco después de estas revelaciones, comenzó a circular en redes sociales una romántica fotografía de la pareja, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones sobre la reacción de Sara, madre del hijo menor de Guarín.

Fredy Guarín celebrando los 15 años de su hija Foto tomada de @fguarin13

¿Cuál fue el mensaje de Sara Uribe?

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Lejos de entrar en confrontaciones directas, Sara Uribe optó por compartir un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram que reflejan su presente personal y familiar. En las fotografías se observa a su hijo Jacobo luciendo su uniforme de fútbol.

Pese a esto, lo que realmente despertó el interés de los internautas fue el texto que acompañó las imágenes. Con un tono introspectivo, la presentadora reflexionó sobre el valor de la gratitud y la superación del pasado.

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"No todo lo que uno publica tiene que ser una celebración. A veces también es una forma de agradecer. Y hoy agradezco porque sigo aquí, porque sigo viva y porque aprendí que ningún recuerdo vale la pena quedarse guardado para siempre", escribió Uribe en su publicación.

Asimismo, Sara Uribe cerró su mensaje con una reflexión: "Mientras tanto, mi corazón y mis oraciones están con quienes hoy atraviesan el dolor". La publicación generó diversas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios la relacionaron con la fotografía de Freddy Guarín y Andreina Fiallo

Por otro lado, cibernautas destacaron que la mayoría de las fotos de la publicación estaban dedicadas a Jacobo, el hijo que comparte con el exfutbolista, lo que refuerza la idea de que su prioridad actual es el bienestar de su pequeño.

A pesar de que Sara Uribe no mencionó nombres específicos, la coincidencia temporal con la noticia de la reconciliación entre Guarín y Fiallo ha hecho que las redes sociales vinculen directamente sus palabras con este suceso.