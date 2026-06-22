Andreina Fiallo y Fredy Guarín vuelven a ser pareja; así fue la reconciliación

Después de meses de especulaciones, pistas en redes sociales y muchos rumores, por fin llega la confirmación de manera oficial: Andreina Fiallo y Fredy Guarín están juntos de nuevo.

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La noticia no solo sorprende por los protagonistas, sino porque este regreso se produce nada menos que 10 años después de que firmaran su divorcio.



La historia de esta pareja tiene de todo. la modelo y el exfutbolista iniciaron su relación cuando él apenas comenzaba su carrera en el fútbol profesional. En total, estuvieron juntos cerca de 14 años y de la relación nacieron sus dos hijos mayores, Daniel y Dana.



Sin embargo, la unión llegó a su fin entre los años 2016 y 2017, en medio de una situación mediática que involucró a la presentadora Sara Uribe, con quien el futbolista tuvo a su hijo menor, Jacobo, antes de terminar ese vínculo en 2020.

¿Cómo confirmaron Andreina Fiallo y Fredy Guarín que están juntos de nuevo?

La confirmación definitiva llegó este domingo 21 de junio de 2026, en el marco de la Copa de Fútbol. Andreina decidió romper el silencio de manera contundente a través de sus redes sociales, publicando una fotografía que eliminó cualquier duda que existiera.

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En la imagen, se ve a la empresaria posando muy feliz junto a Guarín, acompañados por otra pareja de lujo: Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón.

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La empresaria acompañó la publicación con una frase que resume su sentir actual: “Reencuentros que llenan el corazón”. Pero lo que realmente terminó de oficializar la noticia fue la respuesta del ex futbolista de la Selección Colombia.

El exfutbolista no dudó en apoyar el post de su pareja escribiendo: “Dios es demasiado bueno. I love”, acompañado de un "Te amo" que dejó claro que el amor renació entre ellos.

Según las fuentes, la reunión entre las dos parejas fue muy amena y sirvió como el escenario perfecto para hacer público lo que ya muchos sospechaban tras la celebración de los 15 años de su hija Dana.

¿Quiénes celebraron el regreso de Andreina Fiallo y Fredy Guarín?

El impacto de esta reconciliación no solo se sintió entre sus seguidores, sino también en su círculo más cercano. Entre las reacciones más destacadas que puedes encontrar en la publicación están las de Falcao y Lorelei.

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La esposa del "Tigre" escribió emocionada: “Auyyyyyy los queremoooooos viva el amor”, mientras que el histórico delantero de la Selección Colombia comentó: “No resisto tanta alegría”.

Este regreso parece ser el resultado de un proceso personal profundo por parte de Guarín. El nacido en Puerto Boyacá ha mostrado un cambio de vida enfocado en la espiritualidad y el bienestar. Él mismo celebró hace poco haber dejado el alcohol, dejando atrás etapas difíciles marcadas por la depresión y las decisiones impulsivas.

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Los seguidores de la empresaria venezolana también llenaron el post con mensajes de apoyo, celebrando la restauración de su hogar y la unión familiar. Muchos de los comentarios destacan que este reencuentro es una muestra de lo que ellos consideran un "Dios de los imposibles".

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