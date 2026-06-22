Karina García publica inesperada foto sobre rumores de embarazo. ¿Desmiente o confirma?

En las últimas semanas, la creadora de contenido Karina García ha llamado la atención de los medios y de sus seguidores debido a varios rumores sobre un supuesto embarazo, fruto de su relación con el cantante urbano Kris R.

Todo cobró fuerza tras una serie de declaraciones realizadas por Yina Calderón a través de su cuenta de Instagram. Inicialmente, mencionó que una excompañera de reality se encontraba en estado de gestación, y poco después confirmó que se refería específicamente a Karina García.

A partir de ese momento, cada movimiento de la creadora de contenido fue analizado minuciosamente por sus seguidores en busca de señales que confirmaran la noticia. Al punto que uno de los momentos más comentados ocurrió durante el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 contra Uzbekistán, donde la creadora de contenido fue vista luciendo una camiseta oversize.

Muchos usuarios en redes sociales interpretaron esta elección de vestuario como un intento de ocultar cambios físicos en su silueta. Sumado a esto, una transmisión en vivo se volvió viral cuando uno de los hijos de la influencer hizo un comentario sugiriendo que su madre no podía ingerir ciertas bebidas, en especial alcohólicas.

¿Cómo respondió Karina García ante estos rumores?

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A pesar de los rumores en las plataformas digitales, Karina García optó por guardar silencio. No obstante, el misterio llegó a su fin recientemente durante unas vacaciones familiares. La empresaria compartió una serie de fotografías en traje de baño para desmentir las especulaciones.

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En las imágenes, se observa a la creadora de contenido mostrando su figura completa, dejando en evidencia un abdomen plano que descarta la posibilidad de un embarazo actual.

Tras la publicación de las fotos, las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar y mostraron una división de opiniones. Por un lado, una parte de sus seguidores celebró la aclaración y valoró que la influencer utilizara sus redes para poner fin a los rumores.

Por otro lado, algunos usuarios expresaron cierta decepción, ya que se habían mostrado entusiasmados ante la idea de un nuevo integrante en la familia de García y Kris R, en especial cómo se está llevando acabo esta relación.

Por el momento, la situación parece haber quedado aclarada por la propia creadora de contenido a través de su última publicación. No obstante, toca esperar si ella o su pareja deciden emitir un comunicado para explicar está situación.