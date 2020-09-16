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La Kalle  / Andreína Fiallo

Andreína Fiallo

Andreina Fiallo.JPG
Farándula

La cigüeña está en camino: Andreina Fiallo revela que está embarazada

La modelo espera su tercer hijo con el jugador Javier Reina y ambos revelaron la noticia en redes sociales.

Andreina Fiallo y Guarín
Farándula

Andreina Fiallo habría demandado a Fredy Guarín en varias ocasiones

En los últimos días ha surgido un rumor en el que afirman que la expareja del futbolista impuso una demanda legal relacionada con sus hijos.

fredy guarín
Farándula

"Compartiendo con mi Campeón": Fredy Guarín estuvo de vacaciones con su hijo mayor

El jugador se encuentra en Colombia con Daniel y ha pasado los días en Cartagena disfrutando en un lujoso yate.

Andreína Fiallo
Farándula

Andreina Fiallo preparó un sudado de pollo en olla multifuncional

La exnovia del futbolista Freddy Guarín fue tendencia en redes gracias al platillo preferido de Paola Jara.

25151_Andreína Fiallo y Javier Reina - Foto Instagram
Farándula

¡Más enamorada que nunca! Andreina Fiallo dedicó sentido mensaje a su novio

Luego de su separación de Fredy Guarín, la empresaria se dio una nueva oportunidad y demuestra que le siguen gustando los futbolistas.

11609_La Kalle. Andreina Fiallo con su nuevo amor / Foto: Instagram
Farándula

Andreina Fiallo subió foto en el río abrazada con su amor y le dicen: "te lo mereces"

La ex de Fredy Guarín está nuevamente feliz y enamorada.

23247_Andreina Fiallo // FOTO: Instagram
Farándula

¡Abrazados! Por primera vez Andreina Fiallo publicó una foto con su nuevo novio

Tras haber terminado su relación con el exfutbolista Freddy Guarín, la mujer estaría con otro jugador.

22573_Andreina Fiallo - Foto Instagram
Farándula

“Se te nota la carita de embarazo”: dicen fans de Andreina Fiallo al verla en esta foto

En la imagen se ve a la mujer, exesposa de Fredy Guarín, muy tierna y sonriente.

21808_Andreina Fiallo - Javier Reina / Foto: Instagram
Farándula

En vivo, futbolista de Medellín negó ser novio de Andreina Fiallo, pero un detalle lo delató

Aunque aseguró ni saber quién es la modelo, con pruebas, varios usuarios demostraron que sí están juntos.

21496_El nuevo amor de Andreía Fiallo - Foto Instagram
Farándula

¿Andreína Fiallo está de amores con un jugador del Independiente Medellín?

Ambos hicieron sospechosas publicaciones que coinciden en algo increíble.

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