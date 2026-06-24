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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Muere reconocida influencer fitness a los 36 años; padecía una extraña enfermedad

Muere reconocida influencer fitness a los 36 años; padecía una extraña enfermedad

La madre de tres menores fue diagnosticada con la enfermedad en marzo de 2026, luego de acudir al médico por una inflamación que despertó sospechas entre los especialistas.

Fallece Carly Douglas a los 36 años: la influencer fitness había sido diagnosticada con cáncer gástrico
Muere reconocida influencer fitness a los 36 años; padecía una extraña enfermedad
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

La comunidad digital se encuentra de luto tras el fallecimiento de la creadora de contenido estadounidense Carly Douglas, quien murió a los 36 años el pasado 13 de junio de 2026. Su deceso llegó apenas tres meses después de que ella compartiera su diagnóstico de cáncer gástrico en etapa 4.

El pasado 24 de marzo, Carly, reconocida por sus consejos sobre vida saludable, fitness y organización del hogar, publicó un video titulado "La actualización de vida que nunca pensé dar". En dicho material, informó a sus seguidores que padecía un cáncer de estómago metastásico.

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Asimismo, comentó que la detección de la enfermedad ocurrió luego de que acudiera a urgencias por una inflamación estomacal inusual y fuertes dolores que inicialmente confundió con una obstrucción.

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Los exámenes médicos, entre ellos una resonancia magnética y una endoscopia, permitieron identificar un tumor de gran tamaño en el estómago y varias lesiones en el abdomen. Según relató, los especialistas establecieron que la enfermedad comenzó en el estómago y luego hizo metástasis en otros órganos. "Tengo un cáncer de estómago en etapa 4", menciono en el video a sus seguidores en redes sociales.

"Estoy viviendo una pesadilla", expresó la influencer en ese momento en el que empezó una ardua batalla contra el cáncer y poder seguir con su rutina diaria.

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¿Quién era Carly Douglas?

Carly Douglas, originaria de Carolina del Sur, basó su contenido en la promoción de un estilo de vida activo y la transparencia sobre su vida familiar. Además, era madre de tres niños: River (5 años), Faye (3 años) y Townes Mason, quien nació apenas en marzo del 2025.

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Durante sus últimos meses, Carly Douglas transformó su contenido habitual en lo que denominó la "búsqueda de felicidad en medio del cáncer". A pesar del pronóstico, la influencer mantenía la esperanza de superar la enfermedad por el bienestar de su esposo, David, y sus tres hijos.

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La noticia de su fallecimiento fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. En el texto, describieron a la joven de 36 años como una persona que luchó con valentía y determinación

"Estamos destrozados aquí, sin ella. El vacío que Carly ha dejado en las vidas de su familia y amigos nunca se llenará", expresó la familia en el comunicado, aunque señalaron encontrar consuelo en sus creencias espirituales.

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