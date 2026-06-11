Fiesta de 15 años terminó con cuatro personas muertas; intoxicación por alcohol adulterado

Lo que comenzó como una celebración de 15 años en la comunidad de Puerto de Valle, en Salamanca, Guanajuato, terminó en tragedia. Una intoxicación ocurrida durante la fiesta dejó cuatro personas fallecidas y varias hospitalizadas. Los hechos se registraron el pasado 6 de junio.

Las autoridades mencionaron que los hechos se registraron en una bodega improvisada habilitada para el festejo, donde familiares y amigos se congregaron para celebrar el evento social.

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De acuerdo con los informes, la fiesta de 15 años transcurrió con normalidad; sin embargo, los primeros síntomas de alarma ocurrieron horas después de finalizada la celebración, durante la madrugada y la mañana del domingo 7 de junio.



Los afectados comenzaron a reportar malestar general, fuertes dolores de cabeza, visión borrosa, vómito e hipotermia, evolucionando en algunos casos hacia una somnolencia profunda. Hasta el momento, las autoridades han confirmado el fallecimiento de cuatro hombres.

¿Quiénes son las víctimas de la intoxicación en la fiesta de 15 años?

Según las autoridades, entre las víctimas mortales figuran el padre de la festejada y un primo cercano. Asimismo, dos de los fallecidos, de 39 y 28 años, perdieron la vida durante su traslado a un centro asistencial, mientras que una tercera víctima murió en su vivienda a causa de la severa intoxicación.

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Por su parte, la quinceañera permanece hospitalizada en estado delicado. En total, se estima que al menos 35 personas resultaron afectadas, requiriendo atención en centros hospitalarios de Salamanca, Celaya e Irapuato.

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Las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) apuntan directamente al consumo de tequila adulterado suministrado durante el evento. Según información de los testimonios, las botellas habrían sido adquiridas en la Central de Abasto de León, y se detectó que los envases carecían de los sellos de seguridad obligatorios.

Libia García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, calificó el hecho como lamentable y confirmó que los análisis periciales demostraron una concentración excesiva y letal de metanol en el producto consumido. Asimismo, mencionó que ya se identificó a las personas que vendieron el producto.

Finalmente, el gobierno estatal informó que, aunque todavía hay personas bajo observación médica en estado estable, ya no existe un riesgo activo para la población relacionado con este lote específico de producto. Además hizo un llamado para evitar comprar bebidas alcohólicas en lugares no establecidos.