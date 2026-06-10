Buscan voluntarios para vivir en los Alpes italianos; pagan en euros y hay alojamiento

¿Te imaginas despertar cada mañana rodeado de los picos majestuosos de los Alpes italianos, respirar aire puro y vivir una inmersión cultural única sin gastar un solo euro en hospedaje?

Esta oportunidad de ensueño ahora es una realidad.

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Se ha lanzado una convocatoria internacional que busca voluntarios dispuestos a mudarse por un mes a una idílica localidad alpina en Italia.

Lo mejor de todo es que el programa no solo cubre los gastos de vivienda, sino que también ofrece una compensación económica de 400 euros para los seleccionados.

El corazón del proyecto: la ciencia en la montaña

El proyecto, llamado MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure), será desarrollado por el prestigioso instituto Eurac Research entre agosto y septiembre de 2026, con el objetivo de analizar cómo se adapta el cuerpo humano a la altitud moderada.

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No se trata de un simple viaje turístico, sino de un estudio científico de frontera. Muchos pueblos alpinos sufren la despoblación, por lo que esta iniciativa busca atraer mentes frescas y entusiastas que aporten valor a la comunidad local, mientras la ciencia evalúa los efectos positivos del entorno de montaña en la salud y el bienestar de los participantes.

¿Qué incluye esta oportunidad?

El programa está diseñado para que los participantes no tengan que preocuparse por los costes básicos de subsistencia. Los beneficios principales son:



Alojamiento gratuito: Estancia en el refugio de montaña Nino Corsi, una casa tradicional alpina totalmente equipada.

Estancia en el refugio de montaña Nino Corsi, una casa tradicional alpina totalmente equipada. Asignación mensual: Un pago de 400 euros netos para cubrir gastos de alimentación y manutención personal.

Un pago de 400 euros netos para cubrir gastos de alimentación y manutención personal. Inmersión cultural: Clases básicas de italiano y talleres de cocina local o artesanía.

Clases básicas de italiano y talleres de cocina local o artesanía. Seguro médico: Cobertura de accidentes durante el desarrollo de las actividades del voluntariado y el estudio.

Buscan voluntarios para vivir en los Alpes italianos /Foto: IA

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Requisitos para postularse

Para formar parte del estudio MAHE en el norte de Italia, los candidatos deben cumplir con un perfil básico.

El proceso está abierto a personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad, incluidos los colombianos, ya que para estancias de 30 días muchos países no requieren visado previo.

No se busca mano de obra pesada; el requisito principal es ser teletrabajador para continuar con tus labores habituales a distancia.

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Los organizadores buscan perfiles saludables, que no fumen y que vivan habitualmente a nivel del mar para poder medir con precisión el impacto de la altitud. El dominio del inglés es indispensable.

¿Cómo enviar tu solicitud?

El plazo de inscripción para la edición de agosto y septiembre de 2026 ya se encuentra abierto y los cupos son limitados debido a la alta demanda que generan estos programas.

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Los interesados deben ingresar a la plataforma web oficial de Eurac Research, llenar un formulario con sus datos personales y adjuntar su historial de salud básico.

Si buscas un cambio de aires, conectar con la naturaleza, aportar a la ciencia médica y sumergirte en la auténtica vida italiana, esta es tu señal para dar el paso.