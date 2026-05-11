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¿Tu apellido está en lista? Descubre cómo obtener la nacionalidad española desde Colombia

¿Buscas tu pasaporte europeo? Averigua si tu apellido facilita el trámite en Colombia y conoce los requisitos de la Ley de Nietos antes de que expire el plazo.

Cómo tramitar tu nacionalidad española por apellido en Colombia
Cómo tramitar tu nacionalidad española por apellido en Colombia
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Es probable que hayas escuchado que tener un apellido como García, Rodríguez o Martínez te da derecho automático al pasaporte español. Debes saber que, aunque los apellidos comunes en Colombia son un fuerte indicio de tus raíces, no constituyen la prueba legal definitiva.

En 2026, tu éxito depende de la consanguinidad demostrable.

Puedes leer: Famosa aerolínea suspende vuelos en Colombia: esto pasará con los pasajeros

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La Ley de Memoria Democrática: tu oportunidad actual

Bajo la prórroga de la "Ley de Nietos", vigente hasta el 21 de octubre de 2025, tienes una ventana de oportunidad única. Si puedes demostrar que eres descendiente directo de españoles, el proceso es viable.

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Tus apellidos son el punto de partida para que rastrees actas de nacimiento en España, especialmente si pertenecen a linajes históricos como Acevedo, Bernal, Carrillo o Guzmán.

Puedes leer: Estos son los tres países que dan VISA de trabajo a colombianos de manera fácil

Requisitos fundamentales que debes reunir en 2026

Para que tu solicitud sea aprobada en el Consulado de España en Bogotá, es imperativo que presentes:

  1. Certificado literal de nacimiento de tu antepasado: Este es el documento más crítico que debes conseguir en el registro civil español correspondiente.
  2. Pruebas de tu parentesco: Tus actas de nacimiento y las de tus padres, debidamente apostilladas y actualizadas.
  3. Identificación vigente: Tu cédula de ciudadanía y pasaporte colombiano en regla.

La vía de la residencia: Tu alternativa tras 2 años

Si no tienes un abuelo español pero logras establecerte legalmente en España, como colombiano tienes una ventaja competitiva: puedes solicitar la nacionalidad por residencia tras solo dos años de estancia legal y continuada, gracias a los convenios de doble nacionalidad.

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Aunque tu apellido te abra puertas históricas, la clave de tu éxito en 2026 será tu rigor documental. Te sugiero iniciar la búsqueda de actas de inmediato, antes de que los plazos de la ley actual lleguen a su fin.

España: nuevas normas para extranjeros
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/Foto: Grok IA

Apellidos que podrían aplicar a la nacionalidad española

A

  • Acevedo
  • Acosta
  • Aguilar
  • Alarcón
  • Aldana

B

  • Barrios
  • Benítez
  • Bernal
  • Bravo
  • Bueno

C

  • Cabrera
  • Camacho
  • Carrillo
  • Carvajal

D

  • Delgado
  • Díaz
  • Domínguez
  • Duque
  • Durán
  • Duarte

E

  • Enríquez
  • Espinosa
  • Espejo

F

  • Fernández

G

  • García
  • Garzón
  • Gil
  • Gómez
  • González
  • Granado
  • Gutiérrez

H

  • Hernández
  • Herrera
  • Huerta
  • Hurtado

I

  • Ibáñez

J

  • Jiménez
  • Juárez

L

  • Lara
  • Leal
  • León
  • Linares
  • López
  • Lorca

M

  • Macías
  • Machado
  • Marín
  • Márquez
  • Martínez

N

  • Navarro
  • Nieto

P

  • Padilla
  • Paredes
  • Parra
  • Pedraza
  • Peña
  • Pérez

R

  • Ramírez
  • Reina
  • Rivero
  • Rodríguez
  • Ruiz

S

  • Salazar
  • Salcedo
  • Salgado
  • Sánchez
  • Serrano
  • Silva

T

  • Toledo
  • Torres

V

  • Valero
  • Varela
  • Vargas
  • Vázquez
  • Vera
  • Villanueva

Quienes tengan alguno de estos apellidos deben demostrar que sus padres o abuelos eran de origen español y que llegaron a Colombia debido a hechos relacionados con la Guerra Civil Española o la dictadura franquista.

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