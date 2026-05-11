¿Tu apellido está en lista? Descubre cómo obtener la nacionalidad española desde Colombia

Es probable que hayas escuchado que tener un apellido como García, Rodríguez o Martínez te da derecho automático al pasaporte español. Debes saber que, aunque los apellidos comunes en Colombia son un fuerte indicio de tus raíces, no constituyen la prueba legal definitiva.

En 2026, tu éxito depende de la consanguinidad demostrable.

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La Ley de Memoria Democrática: tu oportunidad actual

Bajo la prórroga de la "Ley de Nietos", vigente hasta el 21 de octubre de 2025, tienes una ventana de oportunidad única. Si puedes demostrar que eres descendiente directo de españoles, el proceso es viable.

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Tus apellidos son el punto de partida para que rastrees actas de nacimiento en España, especialmente si pertenecen a linajes históricos como Acevedo, Bernal, Carrillo o Guzmán.

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Requisitos fundamentales que debes reunir en 2026

Para que tu solicitud sea aprobada en el Consulado de España en Bogotá, es imperativo que presentes:



Certificado literal de nacimiento de tu antepasado: Este es el documento más crítico que debes conseguir en el registro civil español correspondiente. Pruebas de tu parentesco: Tus actas de nacimiento y las de tus padres, debidamente apostilladas y actualizadas. Identificación vigente: Tu cédula de ciudadanía y pasaporte colombiano en regla.

La vía de la residencia: Tu alternativa tras 2 años

Si no tienes un abuelo español pero logras establecerte legalmente en España, como colombiano tienes una ventaja competitiva: puedes solicitar la nacionalidad por residencia tras solo dos años de estancia legal y continuada, gracias a los convenios de doble nacionalidad.

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Aunque tu apellido te abra puertas históricas, la clave de tu éxito en 2026 será tu rigor documental. Te sugiero iniciar la búsqueda de actas de inmediato, antes de que los plazos de la ley actual lleguen a su fin.

España aplica nuevas normas para extranjeros /Foto: Grok IA

Apellidos que podrían aplicar a la nacionalidad española

A

Acevedo

Acosta

Aguilar

Alarcón

Aldana

B

Barrios

Benítez

Bernal

Bravo

Bueno

C

Cabrera

Camacho

Carrillo

Carvajal

D

Delgado

Díaz

Domínguez

Duque

Durán

Duarte

E

Enríquez

Espinosa

Espejo

F

Fernández

G

García

Garzón

Gil

Gómez

González

Granado

Gutiérrez

H

Hernández

Herrera

Huerta

Hurtado

I

Ibáñez

J

Jiménez

Juárez

L

Lara

Leal

León

Linares

López

Lorca

M

Macías

Machado

Marín

Márquez

Martínez

N

Navarro

Nieto

P

Padilla

Paredes

Parra

Pedraza

Peña

Pérez

R

Ramírez

Reina

Rivero

Rodríguez

Ruiz

S

Salazar

Salcedo

Salgado

Sánchez

Serrano

Silva

T

Toledo

Torres

V

Valero

Varela

Vargas

Vázquez

Vera

Villanueva

Quienes tengan alguno de estos apellidos deben demostrar que sus padres o abuelos eran de origen español y que llegaron a Colombia debido a hechos relacionados con la Guerra Civil Española o la dictadura franquista.