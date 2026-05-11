La historia detrás del “paciente cero” del crucero con brote de hantavirus

La emergencia sanitaria registrada en el crucero MV Hondius sigue generando impacto internacional y ahora se conoció uno de los detalles más conmovedores alrededor del brote de hantavirus que afectó a varios pasajeros y tripulantes de la embarcación.

En las últimas horas se reveló la identidad del llamado “paciente cero”, término usado para identificar al primer caso detectado dentro del crucero.

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Se trata de Leo Schilperoord, un reconocido biólogo y observador de aves originario de Países Bajos, quien viajaba junto a su esposa Mirjam Schilperoord-Huisman en un extenso recorrido turístico por Sudamérica.



La pareja, de 70 y 69 años respectivamente, había emprendido un viaje de cinco meses por distintos países del continente, motivados principalmente por su pasión por la naturaleza y la observación de aves.

Sin embargo, lo que comenzó como una experiencia soñada terminó convirtiéndose en una situación que hoy tiene bajo alerta a autoridades sanitarias y medios internacionales.

Según información divulgada por el portal Todo Noticias, la principal hipótesis apunta a que Leo Schilperoord habría contraído el virus durante una actividad de observación de aves carroñeras en el basural municipal de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

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Días después de esa visita, el hombre empezó a presentar complicaciones de salud mientras el crucero navegaba rumbo a Cabo Verde. El MV Hondius había zarpado el 1 de abril y, para el 6 del mismo mes, Leo ya mostraba síntomas asociados al hantavirus.

Entre los malestares que comenzó a presentar estaban fiebre alta, fuertes dolores de cabeza, molestias abdominales y episodios de diarrea. Con el paso de los días, su estado se deterioró rápidamente mientras permanecía a bordo de la embarcación.

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Finalmente, el 11 de abril se confirmó su fallecimiento dentro del crucero, situación que generó preocupación inmediata entre pasajeros y tripulación. Sin embargo, uno de los detalles que más ha impactado alrededor del caso fue que el cuerpo permaneció durante dos semanas dentro del barco mientras se realizaban protocolos y coordinaciones para el desembarco.

El crucero continuó su trayecto hasta llegar el 24 de abril a la isla Santa Elena, ubicada en el océano Atlántico Sur. Allí finalmente pudieron bajar el cuerpo del biólogo neerlandés.

Pero la historia no terminó allí. Su esposa Mirjam, quien había permanecido junto a él durante toda la travesía, también comenzó a presentar síntomas similares poco después de abandonar el barco.



Así fue la muerte de los primeros pacientes con el virus

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica, donde recibió atención médica especializada. No obstante, días después también perdió la vida, específicamente el 26 de abril, generando una enorme tristeza entre familiares, amigos y miembros de la comunidad científica y ambientalista de Países Bajos.

Medios neerlandeses informaron que la pareja residía en Haulerwijk, un pequeño pueblo de aproximadamente 3.000 habitantes ubicado al norte del país europeo. Ambos eran ampliamente reconocidos dentro de grupos dedicados al avistamiento de aves y actividades relacionadas con la naturaleza.

La historia detrás del “paciente cero” del crucero con brote de hantavirus

Las muestras de cariño no tardaron en aparecer. Personas cercanas a Leo y Mirjam compartieron mensajes recordándolos como apasionados viajeros y amantes de la fauna, especialmente de las aves, una afición que precisamente los llevó hasta el extremo sur del continente americano.

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Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la situación sanitaria relacionada con el crucero MV Hondius. Este domingo comenzó una nueva fase de evacuaciones y repatriaciones de pasajeros y tripulantes afectados por el brote.

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De acuerdo con la información conocida hasta ahora, 94 de las cerca de 150 personas que se encontraban en el barco iniciaron su regreso a casa desde Tenerife, España. El operativo continuará desarrollándose durante los próximos días bajo estrictas medidas de control sanitario.