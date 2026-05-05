Alerta por hantavirus tras brote en crucero: síntomas, contagio y qué se sabe

La alerta se encendió tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre varios casos de hantavirus en un crucero que viajaba por el Atlántico, desde Argentina hacia Cabo Verde.

En total, seis personas habrían resultado afectadas: tres fallecieron, una permanece en cuidados intensivos y las demás están bajo observación médica mientras avanzan los análisis.

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La situación generó preocupación, no solo por tratarse de un virus poco común, sino porque el caso ocurrió en un espacio cerrado como un barco, donde las condiciones pueden facilitar la exposición a ciertos factores de riesgo. Aun así, las autoridades han sido claras en algo: el riesgo general para la población sigue siendo bajo.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus pertenece a la familia de los Orthohantavirus, un grupo de virus que puede provocar enfermedades graves. Su presencia está relacionada principalmente con el contacto con roedores infectados, especialmente a través de partículas presentes en su orina, heces o saliva.

No es un virus de transmisión frecuente entre personas, lo que reduce significativamente su expansión en comparación con otros brotes conocidos.

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En América, la forma más conocida es el síndrome pulmonar por hantavirus. Este cuadro afecta directamente los pulmones y puede avanzar rápidamente si no se detecta a tiempo. Los primeros síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con el virus.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

En una etapa inicial, la persona puede sentir fatiga, fiebre y dolores musculares, especialmente en zonas como espalda, caderas o muslos. También pueden presentarse mareos, escalofríos y dolor de cabeza, señales que fácilmente se pueden confundir con otras afecciones comunes.

Sin embargo, con el paso de los días, el cuadro puede complicarse. Aparecen síntomas más fuertes como tos, dificultad para respirar y una sensación de presión en el pecho. En este punto, la atención médica es clave, ya que puede haber acumulación de líquido en los pulmones.

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Otra forma de la enfermedad es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, más frecuente en Europa y Asia. En este caso, los riñones son los más afectados. Los síntomas incluyen dolor intenso de cabeza, molestias en la espalda y el abdomen, fiebre, náuseas y visión borrosa. Si el cuadro avanza, pueden presentarse complicaciones relacionadas con la presión arterial y el funcionamiento renal.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

En cuanto a cifras, se estima que cada año se registran alrededor de 150.000 casos de fiebre hemorrágica con compromiso renal en el mundo, especialmente en regiones de Europa y Asia. En América, los reportes son menores, pero no inexistentes.

¿Hay casos en Colombia?

Actualmente, no existe un tratamiento específico que elimine el virus. La atención médica se enfoca en controlar los síntomas y acompañar la evolución del paciente. Por eso, la detección temprana marca la diferencia.

En Colombia, las autoridades no han confirmado casos recientes de hantavirus. Sin embargo, el monitoreo se mantiene activo, especialmente tras lo ocurrido en el crucero. Las recomendaciones siguen siendo claras: evitar el contacto con roedores, mantener espacios limpios y sellar posibles puntos de ingreso en viviendas.