Vidente aseguró que a Germán Vargas Lleras le habrían hecho brujería: "Muñecos de cera"

Colombia sigue despidiendo a Germán Vargas Lleras tras conocerse su fallecimiento el pasado viernes 8 de mayo en Bogotá.

Este lunes, familiares, dirigentes políticos, expresidentes y cientos de ciudadanos llegaron hasta la Catedral Primada para acompañar las exequias del exvicepresidente, en una ceremonia que estuvo marcada por homenajes, mensajes emotivos y múltiples reacciones alrededor de su legado político.

Puedes leer: Germán Vargas Lleras: sus dos grandes amores y la hija que lo hizo brillar



Durante el fin de semana, el líder de Cambio Radical fue velado en el Palacio de San Carlos, un lugar con enorme significado para su familia y para la historia política del país. Allí también gobernó su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970, antes de que la sede presidencial fuera trasladada oficialmente a la Casa de Nariño.

Las imágenes de la despedida rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En la ceremonia estuvieron presentes reconocidos dirigentes nacionales, figuras públicas y personas cercanas al exvicepresidente, quien durante décadas fue uno de los nombres más influyentes dentro de la política colombiana.

La llegada de Vargas Lleras a diferentes escenarios políticos marcó generaciones enteras. Fue senador, ministro, vicepresidente y además protagonizó varias campañas presidenciales que lo mantuvieron durante años en el centro de la conversación nacional.

Publicidad

Mientras avanzaban las honras fúnebres, otro tema empezó a tomar fuerza en internet y terminó generando una ola de comentarios inesperados. Se trató de unas declaraciones entregadas por la vidente y esotérica Sofía del Güercio durante una entrevista en el espacio digital La Red Viral.

¿De qué murió Germán Vargas Lleras? /Foto: AFP

Publicidad

Vidente aseguró que Germán Vargas Lleras habría sido víctima de brujería

Durante la entrevista con Daniel Muñoz, Sofía del Güercio afirmó que Germán Vargas Lleras habría sido afectado durante años por supuestos trabajos espirituales y energías negativas que, según ella, terminaron impactando distintos momentos de su vida personal y política.

La esotérica aseguró que, al realizar una lectura de tarot frente a varias velas encendidas, aparecieron cartas relacionadas con oscuridad, desgaste y obstáculos constantes. “Él tenía que haber llegado a ser presidente de Colombia”, afirmó la mujer mientras explicaba lo que, según su interpretación, reflejaban las cartas.

Puedes leer: VIDEO: El coscorrón de Germán Vargas Lleras a su escolta que le costó un apodo y polémica

Además, conectó varios episodios conocidos de la vida pública de Vargas Lleras con esas supuestas energías. Entre ellos mencionó el atentado con carta bomba ocurrido en 2002, el tumor cerebral que enfrentó años después y algunas derrotas políticas que marcaron su trayectoria.

“Le quitaron las ganas de seguir luchando”, aseguró Sofía del Güercio, declaraciones que rápidamente se volvieron tendencia y desataron toda clase de comentarios en redes sociales.