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La Kalle  / Vargas Lleras

Vargas Lleras

La misma carroza fúnebre llevó a Miguel Uribe, Vargas Lleras y Fernando Botero
Nación

Llamativa coincidencia en funerales de Miguel Uribe, Vargas Lleras y Fernando Botero

La misma carroza fúnebre ha sido utilizada en los funerales de los dos expolíticos y del reconocido artista en los últimos años.

Germán Vargas Lleras habría sido víctima de brujería
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Vidente aseguró que a Germán Vargas Lleras le habrían hecho brujería: "Muñecos de cera"

Mientras Colombia despide a Germán Vargas Lleras en Bogotá, unas declaraciones de una reconocida vidente sobre supuestos "trabajos" alrededor del exvicepresidente desataron polémica en redes.

Último video de Germán Vargas Lleras antes de su muerte: habló de las elecciones
Nación

Último video de Germán Vargas Lleras antes de su muerte: habló de las elecciones

El fallecimiento de la figura política generó gran conmoción tras conocerse su muerte el 8 de mayo de 2026, debido al reconocimiento y la trayectoria que tuvo.

¿Quién es Clemencia Vargas?
Farándula

¿Quién es Clemencia Vargas? La única hija de Germán Vargas Lleras; le dió un nieto

Tras la partida de Germán Vargas Lleras, descubre la historia de su única hija, Clemencia Vargas, su exitosa carrera con estrellas mundiales y su pequeño nieto Agustín.

"Esas preguntas tan chimbas": Germán Vargas Lleras
Nación

"Esas preguntas tan chimbas": Germán Vargas Lleras y entrevista por la que pidió disculpas

Tras el fallecimiento del político se han viralizado momentos que protagonizó el ex vicepresidente y que lo pusieron en la lupa de la opinión pública por inesperadas reacciones.

¿Quién es la exesposa de Germán Vargas Lleras y cuántos hijos tuvo?
Farándula

Germán Vargas Lleras: sus dos grandes amores y la hija que lo hizo brillar

Detalles de la vida familiar de Germán Vargas Lleras tras su fallecimiento: quiénes fueron sus esposas, quién es su única hija y su faceta como abuelo.

El coscorrón de Germán Vargas Lleras a su escolta
Nación

VIDEO: El coscorrón de Germán Vargas Lleras a su escolta que le costó un apodo y polémica

El fallecimiento del exvicepresidente de Juan Manuel Santos desata reacciones tanto de aliados políticos como de críticos, quienes recuerdan su peso en la política y controversias.

Cuando puedas: ¿De qué murió Germán Vargas Lleras?
Nación

La batalla silenciosa del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ¿de qué murió?

Descubre las causas reales del fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Detalles sobre sus cirugías y el parte médico final en Bogotá.

Murió Germán Vargas Lleras
Nación

Muere Germán Vargas Lleras: reacciones de Uribe, Petro, Paloma Valencia y Cepeda

Conmoción por el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Lea las reacciones de Álvaro Uribe, Iván Cepeda y otros líderes sobre la partida del exvicepresidente.

Muere Germán Vargas Lleras
Nación

Murió Germán Vargas Lleras, exvicepresidente colombiano, a los 64 años

El exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, falleció este viernes 8 de mayo de 2026 a los 64 años.

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