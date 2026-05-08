La batalla silenciosa del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ¿de qué murió?

El fallecimiento de Germán Vargas Lleras este 8 de mayo de 2026 ha generado una pregunta recurrente entre los colombianos: ¿qué causó la muerte de uno de los hombres más poderosos del país?

La respuesta se encuentra en una compleja batalla médica que el exvicepresidente libró durante más de una década, marcada por intervenciones neuroquirúrgicas y una resiliencia física que desafió varios diagnósticos.

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La causa principal de su deceso está relacionada con las complicaciones derivadas de un meningioma, un tumor cerebral que le fue diagnosticado inicialmente en 2015.

Aunque en su momento fue catalogado como benigno, la ubicación y la recurrencia de esta lesión cerebral obligaron a Vargas Lleras a someterse a múltiples tratamientos de radioterapia y cirugías de alta complejidad tanto en la Fundación Santa Fe de Bogotá como en centros oncológicos especializados en Houston, Estados Unidos.

Muere Germán Vargas Lleras /Foto: Germán Vargas Lleras

El historial clínico: Del desmayo en 2015 al deterioro final

La salud de Vargas Lleras se convirtió en un tema de Estado en diciembre de 2015, cuando sufrió un desmayo en pleno evento público en Bucaramanga. Ese episodio reveló la existencia del tumor en su cerebro.

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A pesar de una exitosa cirugía inicial que le permitió continuar con su carrera política y su candidatura presidencial, el tumor presentó nuevas ramificaciones en años recientes.

A partir de 2024, su estado de salud comenzó a mostrar un deterioro más evidente. Fuentes cercanas al partido Cambio Radical confirmaron que el líder político se sometió a nuevas intervenciones en el cráneo para mitigar la presión intracraneal.

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Estas cirugías, sumadas a los efectos secundarios de tratamientos oncológicos agresivos, debilitaron gradualmente su sistema inmunológico y su capacidad de recuperación física.

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Los atentados a los que sobrevivió Vargas Lleras

Para entender de qué murió Germán Vargas Lleras, también es necesario mirar su historial de traumas físicos.

Vargas no solo luchaba contra una enfermedad interna; su cuerpo cargaba con las secuelas de dos atentados con explosivos y un gravísimo accidente de bicicleta en 2022 que le destrozó la cadera y el fémur.

Los médicos que lo atendieron en sus últimos días en Bogotá señalaron que, aunque el foco principal era el tumor cerebral, el desgaste general de su organismo tras tantas cirugías previas dificultó la respuesta a la última crisis respiratoria que sufrió.

Finalmente, una falla multiorgánica derivada de las complicaciones neuroquirúrgicas puso fin a su vida a los 64 años.

Se fue al viaje eterno el doctor Germán Vargas Lleras, le fue esquiva la presidencia de la República. Fue un hombre firme y temperamental, gran ejecutor, dejó varias obras de infraestructura que permitieron al país avanzar en su desarrollo. La política pierde un gladiador de la… pic.twitter.com/ITdE3LbzXK — Laureano Tirado (@LaureanoTirado) May 9, 2026