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Murió Germán Vargas Lleras, exvicepresidente colombiano

El exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, falleció este viernes 8 de mayo de 2026 a los 64 años.

Muere Germán Vargas Lleras
Muere Germán Vargas Lleras
/Foto: Germán Vargas Lleras
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 8 de may, 2026

El exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, falleció este viernes 8 de mayo de 2026 a los 64 años en Bogotá, tras una prolongada batalla contra complicaciones de salud.

El líder natural del partido Cambio Radical se encontraba hospitalizado desde hace varios días debido a una recaída relacionada con un tumor (meningioma) que lo había obligado a someterse a cirugías previas tanto en Colombia como en Houston, Estados Unidos.

Su partida deja un vacío significativo en el escenario político del país, donde se consolidó como uno de los dirigentes más influyentes de las últimas tres décadas.

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