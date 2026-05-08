Luto en la música: fallece querido cantante tras sufrir infarto fulminante

La música llanera amaneció golpeada tras conocerse la muerte de Francisco Montoya, el reconocido cantante venezolano conocido popularmente como “El Tigre de Payara”.

La noticia empezó a circular en redes sociales durante las últimas horas y rápidamente generó cientos de mensajes de tristeza entre seguidores, artistas y amantes del folclor del llano.

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El intérprete era considerado una de las voces más importantes del género llanero tradicional y durante años logró consolidar una carrera marcada por el joropo recio, los contrapunteos y las canciones inspiradas en la cultura de los llanos colombo-venezolanos.

¿De qué murió el cantante?

Según se conoció, el artista habría sufrido un infarto mientras se encontraba en su tierra natal, situación que terminó causando gran conmoción entre quienes siguieron su carrera durante décadas.

La noticia fue compartida inicialmente por allegados y posteriormente replicada por páginas culturales y seguidores de la música llanera.

Francisco Montoya no era un nombre cualquiera dentro del folclor venezolano. Su voz fuerte y característica lo convirtió en referente para generaciones enteras de artistas que crecieron escuchando sus interpretaciones en festivales, emisoras regionales y encuentros musicales del llano.

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El cantante nació en el estado Apure y desde muy joven comenzó a involucrarse en el mundo de la música tradicional. Poco a poco fue ganándose un espacio importante gracias a su capacidad para improvisar versos y conectar con el público a través de historias inspiradas en la vida campesina, las costumbres del llano y las raíces culturales de su región.

Con el paso de los años, “El Tigre de Payara” terminó convirtiéndose en una figura respetada dentro de la música llanera. Su presencia en tarimas era habitual y muchos lo recuerdan por su estilo auténtico, su manera de interpretar y la fuerza que transmitía en cada presentación.

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La noticia de su fallecimiento también impactó en Colombia, especialmente en regiones como Arauca, Casanare y Meta, donde el cantante tenía una gran cantidad de seguidores.

Durante años participó en festivales y eventos culturales que fortalecieron su relación con el público colombiano amante del joropo y la música tradicional.