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La Kalle  / Sociedad  / ¿Planeas ir a Crepes & Waffles el Día de la Madre? El truco para no hacer fila y qué pedir

¿Planeas ir a Crepes & Waffles el Día de la Madre? El truco para no hacer fila y qué pedir

¿Se puede reservar en Crepes & Waffles para el Día de la Madre? Te contamos la verdad sobre las reservas, los mejores horarios para evitar filas y los platos recomendados.

Reservas en Crepes & Waffles para el Día de la Madre
Reservas en Crepes & Waffles para el Día de la Madre
/Foto: IA /Crepes & Waffles
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 8 de may, 2026

El Día de la Madre es, sin duda, la fecha más congestionada para la gastronomía en Colombia. Si tu plan es invitar a mamá a Crepes & Waffles, seguramente te has preguntado: ¿cómo puedo asegurar una mesa?

La respuesta oficial de la cadena es clara: no se manejan reservas.

El modelo de atención es estrictamente por orden de llegada, lo que significa que el éxito de tu celebración dependerá de tu estrategia.

Puedes leer: Frases de WhatsApp que toda madre espera recibir este domingo; la #4 le sacará una lágrima

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¿Cómo evitar las filas interminables?

Dado que no existe un sistema de reservas, la clave es el tiempo. Para un almuerzo sin estrés, se recomienda llegar a las sedes entre las 11:30 a.m. y las 11:45 a.m., justo antes de la apertura oficial de la cocina de sal.

Si prefieres el famoso Brunch de Crepes, disponible los domingos desde las 8:00 a.m., llegar temprano te garantizará una de las mejores mesas sin esperar horas bajo el sol.

Otra alternativa inteligente es buscar sedes menos concurridas o aquellas con mayor capacidad, como la sede de la Calle 90 en Bogotá o los locales ubicados dentro de centros comerciales grandes con amplias zonas de espera.

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Crepes & Waffles advierte sobre estafa por bono del Día de la Madre
Crepes & Waffles advierte sobre estafa por bono del Día de la Madre
Foto: Crepes & Waffles y Gemini

Platos recomendados para mamá en Crepes & Waffles

Una vez en la mesa, la variedad del menú puede ser abrumadora. Aquí tres apuestas seguras para quedar como un príncipe:

  1. Para las que aman lo clásico: El Crepe de Pollo y Champiñones o el Crepe Mexicano nunca fallan.
  2. Para un toque sofisticado: El Pollo Trufa Mexicana o el Lomito Pimienta ofrecen sabores elevados a precios razonables.

  3. El toque dulce obligatorio: No puedes irte sin pedir un Waffle Especial o el icónico helado Baby Doll para compartir.

    Puedes leer: Descubren insensible estafa a nombre de Crepes & Waffles; hay víctimas por Día de la Madre

Cuidado con las estafas

Debido a la alta demanda, han circulado alertas sobre falsos enlaces de "reservas VIP" o bonos de regalo fraudulentos en redes sociales.

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Recuerda que la única información oficial proviene de las redes verificadas de la marca y que nunca te pedirán dinero por "separar" una mesa.

Si las filas superan tu paciencia, siempre puedes optar por los domicilios oficiales de la cadena y organizar un banquete privado en casa con la misma calidad y sabor de siempre.

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