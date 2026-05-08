Westcol le puso condiciones a Uribe para su stream: ¿aceptó o se cancela?, ¿cuáles son?

Westcol volvió a prender las redes sociales tras confirmar uno de los streams más comentados del momento.

El creador de contenido paisa reveló nuevos detalles de la entrevista que tendrá con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un encuentro que ya genera expectativa entre seguidores, curiosos y usuarios de distintas plataformas digitales.

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La transmisión se realizará el próximo domingo 10 de mayo de 2026 a las 4:00 de la tarde por Kick, plataforma donde Westcol se ha consolidado como uno de los streamers más vistos en habla hispana.

Pero lo que más llamó la atención no fue solamente el invitado, sino las condiciones que, según el propio creador, le puso al exmandatario para aceptar el encuentro.



¿Cuáles fueron las condiciones?

A través de un video promocional difundido en redes, Westcol explicó que no quería una conversación acartonada ni llena de restricciones.

Según comentó, la idea desde el principio fue hacer un stream mucho más relajado, cercano y espontáneo, lejos del formato tradicional de entrevista política que suele verse en televisión.

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El streamer aseguró que pidió libertad total para hablar de distintos temas y hacer preguntas sin libreto rígido. Además, como en anteriores eventos, no hay dinero o un pago de por medio.

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La intención, según explicó, es que la charla fluya de manera natural y que los usuarios puedan ver una faceta distinta del expresidente.

Además, confirmó que la transmisión no se hará en un estudio cerrado, sino directamente desde El Ubérrimo, la reconocida finca de Álvaro Uribe.

Stream con Westcol y Álvaro Uribe /Foto: Westcol Instagram

En el adelanto compartido por Westcol, se percibe un estilo mucho más relajado, incluso con momentos de humor y referencias al contraste entre el mundo del streaming y la política tradicional. Precisamente esa mezcla es la que ha convertido la entrevista en tendencia desde antes de emitirse.

Aunque el creador no reveló un listado específico de preguntas, sí dejó claro que buscará un espacio “sin filtros”. Esa frase fue precisamente una de las más repetidas por sus seguidores, quienes esperan ver una conversación diferente a las entrevistas convencionales.

¿A qué hora y por dónde verlo ONLINE?

La transmisión arrancará a las 4:00 de la tarde (hora colombiana). Como ya es costumbre, el epicentro de la acción será el canal oficial de Westcol en Kick.

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Será un evento totalmente online y gratuito, así que solo necesitan una buena conexión a internet y algo de mecato para disfrutar de lo que promete ser el clip más viral del año.

