Westcol se mete al Ubérrimo: fecha y hora del stream con Álvaro Uribe

Si pensaban que el encuentro con Petro en la Casa de Nariño había sido el techo, se equivocaron. El "King" de Kick acaba de soltar la bomba que todos estaban esperando: ya hay humo blanco para la conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Westcol confirmó que la cita está pactada para el próximo domingo 10 de mayo de 2026. El escenario será nada más y nada menos que El Ubérrimo, la famosa finca del exmandatario ubicada en la zona rural de Montería, Córdoba.

Así que prepárense para ver una transmisión rodeada de caballos, sombreros y ambiente de campo que tanto caracteriza al líder del Centro Democrático.

¿A qué hora y por dónde verlo ONLINE?

La transmisión arrancará a las 4:00 de la tarde (hora colombiana). Como ya es costumbre, el epicentro de la acción será el canal oficial de Westcol en Kick.

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Será un evento totalmente online y gratuito, así que solo necesitan una buena conexión a internet y algo de mecato para disfrutar de lo que promete ser el clip más viral del año.



Día: Domingo 10 de mayo de 2026.

Domingo 10 de mayo de 2026. Hora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Plataforma: Kick (Canal de Westcol).

Westcol estrevistará a Petro y a Uribe /Foto: redes sociales

¿Cómo será la entrevista de Westcol a Álvaro Uribe?

Lo que Westcol busca es una experiencia inmersiva. Según lo que ha soltado el streamer paisa, la idea es que la audiencia —especialmente los jóvenes que no suelen consumir política— conozcan la realidad del país desde otra óptica.

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Habrá gastronomía típica, caminatas por los potreros y, por supuesto, una charla sin pelos en la lengua, como le gusta a la comunidad de "la W".

El objetivo es claro: abrir espacios donde se pueda hablar de frente. Westcol ha insistido en que su canal es un puente para que las nuevas generaciones entiendan qué está pasando en Colombia, escuchando a los protagonistas en su propia salsa.

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Después de haber estado en la Casa de Nariño, este movimiento hacia las tierras cordobesas busca equilibrar la balanza y mostrar una faceta distinta del expresidente, lejos de los estrados y más cerca de su cotidianidad rural.

Link oficial de Kick Westcol y Uribe | EN VIVO

A continuación, podrás esperar la transmisión directa en este espacio.

Hemos habilitado el reproductor oficial para que pueda seguir minuto a minuto el diálogo entre Westcol y el expresidente Álvaro Uribe sin necesidad de salir de nuestro portal.

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🔴La señal se activará automáticamente al inicio de la jornada este domingo 10 de mayo a las 4:00 p.m.