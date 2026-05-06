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La Kalle  / Sociedad  / Descubren insensible estafa a nombre de Crepes & Waffles; hay víctimas por Día de la Madre

Descubren insensible estafa a nombre de Crepes & Waffles; hay víctimas por Día de la Madre

La empresa pide a sus seguidores mantenerse alerta mientras las autoridades ya investigan el origen de estas estafas.

Crepes & Waffles advierte sobre estafa por bono del Día de la Madre
Crepes & Waffles advierte sobre estafa por bono del Día de la Madre
Foto: Crepes & Waffles y Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Este año el ambiente festivo de Crepes & Waffles se ha visto empañado por una situación que tiene a la empresa en máxima alerta.

A través de sus canales oficiales, la marca ha tenido que salir al paso de una ola de reportes sobre supuestos concursos digitales.

Puedes leer: El helado más pedido de Crepes & Waffles en Amor y Amistad; su precio atrae

La mecánica del engaño es la de siempre, pero con un nombre que genera confianza: circulan mensajes prometiendo dinero en efectivo o certificados de regalo para celebrar a mamá.

La empresa ha sido tajante: Crepes & Waffles no está realizando ningún concurso, sorteo o actividad similar por medios digitales para regalar dinero o bonos.

Crepes & Waffles advierte sobre estafa por bono del Día de la Madre
Crepes & Waffles advierte sobre estafa por bono del Día de la Madre
Foto: Tomada de redes sociales de Crepes & Waffles

El problema radica en que estos mensajes suelen venir acompañados de un enlace sospechoso que busca que los usuarios proporcionen información personal. La recomendación oficial es simple pero vital: haga caso omiso, no entregue sus datos y, por nada del mundo, haga clic en esos links.

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Una historia de confianza que los amigos de lo ajeno quieren aprovechar ¿Por qué usan el nombre de esta marca? La respuesta está en su trayectoria.

Lo que hoy es un gigante gastronómico nació en 1980 en Bogotá como el sueño de dos estudiantes universitarios, Beatriz Fernández y Eduardo Macías. Empezaron con un local pequeño y rústico, pero con una idea clara de sabor artesanal que rápidamente enamoró a la ciudad.

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Puedes leer:Crepes & Waffles se pronuncia sobre restricción en sus restaurantes: "Estamos obligados"

Con los años, el proyecto dejó de ser un simple emprendimiento para convertirse en una cadena con presencia internacional. Para el colombiano promedio, Crepes & Waffles representa tradición, crecimiento y un fuerte compromiso social.

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Esa conexión emocional es precisamente la que los inescrupulosos intentan explotar mediante el uso indebido de su nombre y marca.

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Las autoridades ya están tras la pista La gravedad de la situación no se ha quedado solo en un post de advertencia en redes sociales.

La cadena informó que ya ha reportado esta modalidad de engaño ante las autoridades competentes, quienes ya tienen conocimiento del caso para intentar frenar la difusión de estos contenidos falsos.

A medida que se acerca la celebración del Día de la Madre, donde los locales suelen llenarse de familias que buscan homenajear a sus mamás, la vigilancia debe ser mayor. No permitas que la emoción de un posible regalo te nuble el juicio.

La marca prefiere que sigas disfrutando de su comida de manera segura y directa en sus establecimientos, sin intermediarios digitales que solo buscan comprometer tu seguridad.

Si te llega un mensaje por WhatsApp o ves una publicidad en redes sociales que promete "el regalo ideal de Crepes & Waffles" a cambio de llenar una encuesta o compartir un enlace con tus contactos, frena en seco.

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La empresa ha dejado claro que su comunicación es oficial y que, en este momento, no hay tales premios circulando en la red.

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