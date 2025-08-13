Los helados de Crepes & Waffles más ricos y buscados, con precios que te encantarán

Publicidad
Crepes & Waffles es una marca que se ganó un lugar especial en el corazón de los colombianos, se alista para un nuevo capítulo en su trayectoria de expansión.
Fundada en 1980 en Bogotá como una modesta crepería de estilo francés por Eduardo Macías y Beatriz Fernández, la cadena creció exponencialmente, consolidando su reputación gracias a una propuesta de valor que amalgama innovación culinaria con una notable responsabilidad social, enfocada en brindar oportunidades laborales dignas a madres cabeza de hogar.
El más reciente paso en su plan de crecimiento lleva a Crepes & Waffles por primera vez a Ibagué, la capital del departamento de Tolima. El nuevo restaurante, que se sumará a las más de 100 sedes que la compañía opera en el territorio nacional.
Se anticipa que este esperado establecimiento abrirá sus puertas el 30 de noviembre de 2025. La noticia fue confirmada durante la Segunda Mesa del Inversionista, un evento liderado por la Gobernación Departamental que busca potenciar proyectos en la región.
Más allá de sus crepes y waffles salados, la cadena es célebre por su rica y variada oferta de postres y helados, que representan una parte fundamental de su encanto.
A continuación, destacamos diez de las exquisitas creaciones heladas disponibles en su menú, que seguramente serán un atractivo en la nueva sede de Ibagué:
Con esta nueva y estratégica apertura, Crepes & Waffles no solo reafirma su compromiso con el crecimiento y la innovación, sino que también lleva su filosofía de excelencia culinaria y responsabilidad social a una nueva región de Colombia.
Muy pronto, los paladares ibaguereños podrán sumergirse en un universo de sabores, desde sus reconocidas preparaciones saladas hasta estas dulces y creativas propuestas heladas que, a lo largo de 44 años, han consolidado la experiencia única que solo Crepes & Waffles puede ofrecer.
