El helado más pedido de Crepes & Waffles en Amor y Amistad; su precio atrae

Crepes & Waffles, una marca arraigada en el corazón de los colombianos desde su fundación en 1980 en Bogotá, no solo es reconocida por sus icónicos crepes y waffles, sino también por su tentadora selección de postres y helados artesanales.

En el contexto del Amor y la Amistad, los comensales buscan opciones que ofrezcan una experiencia dulce y satisfactoria a precios accesibles.

Puedes leer: Crepes & Waffles revela su secreto; recetas de tus platos favoritos para preparar en casa

1. Copa Tentación:

La Copa Tentación se presenta como una opción popular gracias a su combinación de sabor y lo que parece ser una variabilidad en su costo, atrayendo a quienes buscan un capricho delicioso.

Esta copa combina un bizcochuelo bañado con un toque sutil de licor, cuyo propósito es realzar el sabor de sus helados de Vainilla, Coffee Toffee y Chocolate. La composición se completa con salsa de chocolate, nueces y crema chantilly.

Respecto a su precio, el valor de la Copa Tentación cuesta $16.400, un precio asequible para un postre gourmet.

Publicidad

Este precio más bajo la ubica en un nivel muy competitivo, incluso rivalizando con la popular Copa Vesubio ($14.300 o $10.200) o la Copa Dama Blanca ($10.900), que son destacadas por su bajo costo.

Copa Tentación de Crepes & Waffles Foto: Crepes & Waffles

2. Copa Dulce Encanto

Otra opción destacada en el menú dulce es la Copa Dulce Encanto, que ofrece una experiencia más elaborada y sensorial.

Publicidad

El Dulce Encanto es un postre que incluye bizcochuelo bañado en salsa inglesa y arequipe. A esta base se le añaden helado Cocado, tartufino de chocolate y una crujiente galleta de encaje.

Puedes leer: La copa de helado de Crepes & Waffles preferida de los gomelos; cuesta solo $10.200

El precio de la Copa Dulce Encanto se establece en $14.300. Este valor también la posiciona como una alternativa atractiva y memorable para celebrar o compartir durante fechas especiales.

Un valor agregado significativo de la cadena es que gran parte de su personal está constituido por mujeres cabeza de hogar, lo que imprime un valor humano y social a la experiencia de cada visita.