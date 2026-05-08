¿Cuánto te llega de prima en junio 2026? Haz el cálculo exacto y no te dejes sorprender

Llega la mitad del año y la pregunta es una sola: ¿Cuánto dinero me consignarán por la prima de servicios? Para este 2026, el panorama ha cambiado debido al ajuste del Salario Mínimo Vital, lo que impacta directamente en tu bolsillo.

Aquí te enseñamos a calcularlo paso a paso como un experto.

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La fórmula mágica para tu bolsillo

No necesitas ser un genio de las finanzas. La fórmula legal en Colombia según el Código Sustantivo del Trabajo es:

Prima = (Salario Base + Auxilio de Transporte) x (Días laborados en el semestre) / 360



Cálculo con el Salario Mínimo 2026

Si ganas el mínimo, tus cuentas para junio de 2026 son las siguientes:



Salario Base: $1.750.905

Auxilio de Transporte: $249.095

Base de Liquidación: $2.000.000

Si trabajaste desde el 1 de enero hasta el 30 de junio (180 días), tu prima será de $1.000.000 COP.



¿Qué pasa si mi salario es variable?

Si recibes comisiones, horas extra o recargos nocturnos, debes promediar lo ganado en el semestre. Suma todos tus ingresos salariales de enero a junio y divídelos por seis. Ese resultado será tu "Salario Base" para la fórmula.

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Calculadora rápida: Escenarios comunes

Trabajaste 3 meses (90 días): Recibirás $500.000 (basado en el mínimo).

Recibirás $500.000 (basado en el mínimo). Trabajaste 1 mes (30 días): Recibirás aproximadamente $166.666.

Recibirás aproximadamente $166.666. Salario de $3.000.000 (sin auxilio): Tu prima de junio será de $1.500.000.



Valor de la horas extras en Colombia 2026, imagen de referencia Foto: generada por ImageFX y AFP

Recuerda que el empleador tiene como fecha límite el 30 de junio para realizar este pago. Si no recibes tu dinero a tiempo, podrías tener derecho a indemnizaciones legales.

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Visualización de Datos (Tabla de Referencia)

Días Trabajados Base (Sueldo + Aux) Prima a Recibir (Junio 2026) 180 días (Semestre completo) $2.000.000 $1.000.000 150 días $2.000.000 $833.333 120 días (4 meses) $2.000.000 $666.667 90 días (3 meses) $2.000.000 $500.000

¿Cuál es la fecha límite para el pago de la prima de junio?

La fecha máxima legal para que el empleador realice el pago es el 30 de junio de 2026. A diferencia de la prima de diciembre (que tiene plazo hasta el 20), la de mitad de año se puede pagar hasta el último día del mes.

¿Cómo se calcula la prima de servicios si no trabajé el semestre completo?

Se aplica la fórmula proporcional: (Salario base × días laborados) ÷ 360. Por ejemplo, si trabajaste solo 3 meses (90 días) con el salario mínimo de 2026 ($2.000.000 con auxilio), recibirás $500.000.

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¿El auxilio de transporte se incluye en el cálculo de la prima?

Sí. Por ley, para quienes ganan hasta dos salarios mínimos, el auxilio de transporte debe sumarse al salario base para liquidar tanto la prima de servicios como las cesantías. En 2026, este valor es de $249.095.



¿Qué trabajadores NO tienen derecho a la prima de junio?

No reciben prima quienes tengan un contrato de prestación de servicios (por ser trabajadores independientes), ni aquellos que perciban un Salario Integral (donde las prestaciones ya están incluidas en el 30% del factor prestacional del sueldo).

¿Qué pasa si mi empresa no me paga la prima a tiempo?

Si el empleador no paga antes del 30 de junio, incurre en una mora. Al finalizar el contrato de trabajo, esto puede generar una indemnización sancionatoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago.

