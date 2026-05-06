Esto pasa con tu sueldo si te dan un mes de incapacidad: ¿Quién paga realmente?

Imagínate que un día cualquiera de este 2026, la suerte no te acompaña y terminas con una incapacidad de esas largas, de 30 días o incluso más. Lo primero que se te viene a la cabeza, además del dolor de la lesión, es:

Estar en cama o en recuperación ya es suficiente estrés como para sumarle la angustia de quedarte sin sueldo. Pero relájate, que aquí te vamos a soltar toda la información necesaria para que sepas de dónde va a salir cada peso mientras descansas.

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Si tu situación es el resultado de algo que pasó mientras trabajabas o por causas relacionadas con tu profesión, respira profundo. En estos casos, la gran protagonista de la historia es la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).



Olvídate de los rodeos: si tu incapacidad es de origen laboral, la ARL es la encargada de poner la cara y, sobre todo, el dinero.

Lo mejor de todo es que no tienes que esperar a que pase una semana para que empiecen a contar; según la normativa vigente para este 2026, ellos deben hacerse cargo de tu pago desde el mismísimo primer día.

¿De cuánto es el pago de tu sueldo si te incapacitan?

Si es por ARL, el pago debe ser del 100% de tu salario. Así como lo oyes, nada de descuentos raros por estar en casa.

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Este beneficio se mantiene firme durante 180 días, y si las cosas se ponen difíciles y necesitas más tiempo para tu rehabilitación o tratamiento, se puede prorrogar por otro periodo igual. Tienes un escudo protector por casi un año si la situación lo requiere.

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Ahora bien, hablemos de los mínimos, porque en 2026 las reglas están claras. Nadie, absolutamente ningún paciente que esté bajo esta protección, puede recibir menos de un salario mínimo legal mensual vigente.

Para este año, ese monto quedó fijado en $1.750.905 pesos. Así que, independientemente de cualquier enredo administrativo, ese es tu suelo financiero garantizado.

Es fundamental entender que este sistema busca que tu única preocupación sea volver a estar al 100% para retomar tus actividades. La idea de que una incapacidad de más de 30 días es un "hueco" en el presupuesto es cosa del pasado si conoces tus derechos frente a la ARL.

Mientras el Ministerio de Justicia y las entidades de salud como la EPS supervisan que todo esté en orden, la aseguradora debe cumplir con ese flujo de efectivo para que tu recuperación sea lo más tranquila posible.

Así que, si te ves en esa situación de tener que parar por un mes o más, ya sabes: verifica que el origen sea laboral para que la ARL active su maquinaria.

