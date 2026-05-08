Esta fue la estrategia de la suegra de Carolina Flores para evadir su captura

Tras dos semanas del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrido en el exclusivo sector de Polanco en la Ciudad de México, continúan apareciendo nuevos detalles al respecto. Tras meses de búsqueda, las autoridades confirmaron la captura de la principal sospechosa, su suegra, Erika “N”, en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Lo último que se conoció es que Erika “N” habría implementado maniobras para ocultarse de las autoridades internacionales. Según reportes de medios mexicanos que citan fuentes cercanas al caso, la sospechosa alteró su imagen personal para dificultar su identificación durante su estancia en la clandestinidad.

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“Se cambió el color de cabello porque lo tenía negro y ahora lo trae rubio”, esto informado de los medios de este país. Al punto que afirmaron que este tipo de estrategías son recurrentes en personas que buscan evadir alertas migratorias y órdenes de aprehensión vigentes.



Recordemos que las autoridades mexicanas presentaron evidencias contundentes que vinculan directamente a Erika “N” con el crimen contra Carolina Flores, en el cuál una de las principales pruebas es el video donde presuntamente captá el momento exacto de la agresión contra la exreina en un departamento de la colonia Polanco.

Érika Herrera dijo que el arma “se disparó sola”: revelan mensajes /Foto: redes sociales

¿Cómo va la investigación por el feminicidio de Carolina Flores?

En estos momentos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya formalizó la solicitud de extradición ante el Gobierno de Venezuela. Sin embargo, el retorno de la acusada a suelo mexicano no será inmediato, al punto que expertos afirman que este proceso puede tardar hasta meses.

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Por ahora, Erika “N”, suegra de Carolina Flores permanece bajo custodia y no podrá ser liberada salvo por una resolución judicial, de igual forma, esta situación generó mucha indignación social por la brutalidad del ataque y por las implicaciones familiares, ya que también se ha señalado el papel de Alejandro Sánchez, esposo de la víctima.

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Lo mencionado anteriormente haciendo alusión a que Alejandro estuvo en el mismo lugar del ataque contra Carolina y se conoció que solo presentó la denuncia un día después de lo ocurrido, dado que según comentó estaba grabando videos para su hijo en caso de que el menor fuera a un hogar de paso.

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, mantiene firme su postura de mantener contacto con su yerno para preservar el bienestar de su nieto, su objetivo principal sigue siendo claro: “Yo lo único que pido es justicia para mi hija”, expresó recientemente para medios locales.