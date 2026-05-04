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La Kalle  / Sociedad  / Frases de WhatsApp que toda madre espera recibir este domingo; la #4 le sacará una lágrima

Frases de WhatsApp que toda madre espera recibir este domingo; la #4 le sacará una lágrima

¿Buscas las mejores frases para el Día de la Madre 2026? Copia y pega estos mensajes de WhatsApp originales, cortos y emotivos para sorprender a mamá.

Mensajes Día de la Madre 2026
Mensajes Día de la Madre 2026
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 4 de may, 2026

El Día de la Madre 2026 es la oportunidad perfecta para recordarle a esa persona especial cuánto la quieres. Aunque un abrazo no tiene precio, un mensaje de WhatsApp a primera hora puede iluminar su día.

Si buscas las palabras adecuadas, hemos seleccionado las mejores frases divididas por estilo.

Puedes leer: Día de la madre: Los mejores dichos y regaños de las mamás colombianas

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Frases cortas y bonitas para mamá

A veces, menos es más. Estas opciones son ideales para un estado de WhatsApp o un mensaje directo rápido:

  • "Gracias por ser mi brújula y mi puerto seguro. ¡Feliz día, mamá!"
  • "En el mundo hay muchas madres, pero como la mía, ninguna. Te quiero."
  • "Mamá: la palabra más bella pronunciada por el ser humano."
  • "Gracias por darme la vida y por enseñarme a vivirla."

Mensajes emotivos que llegan al corazón

Si quieres que se emocione al leer su teléfono, prueba con estos textos más profundos:

  • "No importa cuántos años pasen, siempre necesitaré tus consejos y tu mano cerca. Eres mi ejemplo a seguir."
  • "Gracias por ser mi primera casa, mi primera maestra y mi mejor amiga. Tu amor es el motor que me mueve cada día."
  • "Feliz Día de la Madre 2026. Gracias por las noches en vela y por celebrar mis éxitos como si fueran tuyos."
Ropa para regalar el Día de la Madre
Ropa para regalar el Día de la Madre
/Foto: Getty Images

Frases divertidas para madres con humor

Si tu relación se basa en risas, estas son para ti:

  • "¡Felicidades, mamá! Gracias por no haberme puesto el nombre de un personaje de serie de moda."
  • "Te quiero tanto que incluso te enseñaría a usar el Zoom... otra vez. ¡Feliz día!"
  • "Mamá, tenías razón en todo. Ya lo he dicho, ahora disfruta de tu día."

Puedes leer: Día de la Madre: mensajes especiales para enviar a mamá por WhatsApp

¿Cómo personalizar tu mensaje de WhatsApp?

Para destacar en 2026, no solo envíes texto. Acompaña estas frases con un sticker personalizado o una foto de un momento especial de su infancia.

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