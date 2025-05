Día de la madre 2025: Los mejores dichos y regaños de las mamás colombianas

Cada segundo domingo de mayo, Colombia se detiene para rendir homenaje a una de las figuras más queridas y respetadas de la sociedad: la madre.

En 2025, esta fecha especial se celebra el domingo 11 de mayo, una jornada llena de afecto, tradición y muchas anécdotas familiares.

Pero además de los obsequios, las comidas en restaurantes y las serenatas al amanecer, hay un legado menos tangible y quizá más poderoso: las frases que las mamás colombianas han repetido durante décadas, moldeando el carácter de generaciones enteras.

Frases que no necesitan presentación, como “Esto no es un hotel” o “Porque yo lo digo y punto”, resurgen cada año en conversaciones, memes y recuerdos familiares, convirtiéndose en parte del patrimonio cultural no oficial del país.

Estas expresiones, cargadas de autoridad, ternura y sabiduría, forman un lenguaje propio, transmitido de madre a hijo como una herencia silenciosa.

El Día de la Madre en Colombia en 2025 se conmemora el domingo 11 de mayo /Foto: Getty Images

Recopilación popular de dichos maternos, destacan algunas joyas del repertorio cotidiano:



“Mientras viva bajo este techo, se hace lo que yo diga”, o el temido “Cuento hasta tres y voy en dos”, fórmula mágica que ha disciplinado a más de uno sin necesidad de llegar al tres.

No falta la preocupación disfrazada de orden con frases como “Póngase un saco que le va a dar frío”, ni la advertencia velada que todo colombiano ha escuchado alguna vez: “Vaya y verá”.

Estas frases no solo evocan risas y recuerdos; son reflejo del papel simbólico y emocional que desempeñan las madres en la construcción del hogar.

Aunque el Día de la Madre también se celebra en otros países como Brasil, Chile, Estados Unidos y Perú, en Colombia toma un matiz especial, donde el lenguaje cotidiano es parte del homenaje.

El eco de esas palabras sigue resonando: “Cuando tenga hijos, se va a acordar de mí”, sentencia muchas veces pronunciada y tantas otras veces cumplida.

“Esto no es un hotel”, “Aquí no hay empleada”, o “Yo sé por qué se lo digo”. Cada frase tiene una historia, un momento, una lección.

Mayo, mes de flores y memoria, es también el mes de esas voces que nos han guiado a punta de consejos y regaños, y que nos enseñaron, con firmeza y cariño, que no hay escuela más sabia que la del hogar.

Este Día de la Madre, además de un abrazo y un regalo, quizá valga la pena repetirle a mamá una de sus propias frases… con una sonrisa.

