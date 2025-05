Ropa para el Día de la Madre: ideas de regalo que sí usan y les encantan

No es un secreto: cuando se acerca el Día de la Madre, los colombianos corren a Google a buscar qué regalar. Y uno de los términos más buscados este 2025 es “ropa para el Día de la Madre”.

Si estás entre los que todavía no saben qué comprarle a tu mamá (o suegra, abuela o tía), aquí te damos opciones que sí le van a gustar y que no van a quedar guardadas en el clóset con la etiqueta puesta.

¿Qué tipo de ropa prefieren las mamás hoy en día?

En 2025, las mamás colombianas no se quedan solo con las batas y los pijamas. Cada vez más mujeres prefieren regalos útiles, modernos y con estilo. La comodidad es clave, pero eso no significa que no quieran verse bien. Estas son algunas opciones ganadoras:



Conjuntos deportivos o tipo athleisure: son cómodos, versátiles y están de moda. Perfectos para salir, ir al gimnasio o estar en casa sin perder el estilo.

son cómodos, versátiles y están de moda. Perfectos para salir, ir al gimnasio o estar en casa sin perder el estilo. Blusas elegantes pero frescas: ideales para combinar con jeans o faldas. Busca telas ligeras y colores como el beige, azul claro, blanco o estampados florales.

ideales para combinar con jeans o faldas. Busca telas ligeras y colores como el beige, azul claro, blanco o estampados florales. Vestidos tipo camisero o midi: son fáciles de usar, se adaptan a muchas ocasiones y se ven muy bien en mujeres de distintas edades.

son fáciles de usar, se adaptan a muchas ocasiones y se ven muy bien en mujeres de distintas edades. Chaquetas ligeras o kimonos estampados: una prenda que transforma cualquier outfit y que muchas mamás usan tanto en clima cálido como templado.

Tips para elegir la prenda ideal

Conoce su talla: parece obvio, pero muchos fallan en esto. Revisa una prenda que use seguido para guiarte.

parece obvio, pero muchos fallan en esto. Revisa una prenda que use seguido para guiarte. Piensa en su estilo: no todas las mamás usan estampados grandes ni colores fuertes. Otras sí. Observa cómo se viste normalmente.

no todas las mamás usan estampados grandes ni colores fuertes. Otras sí. Observa cómo se viste normalmente. Agrega algo extra: acompaña la prenda con una nota bonita o con algo sencillo como una caja de chocolates o una flor.

Si estás buscando “ropa para el Día de la Madre”, ya sabes por qué lo busca todo el mundo: es un regalo útil, bonito y emocional. Eso sí, escoge con intención y no por salir del paso. Porque regalar ropa puede ser un éxito… o un desastre. Pero si sigues estas ideas, vas por buen camino.