Muere Germán Vargas Lleras: reacciones de Uribe, Petro, Paloma Valencia y Cepeda

La noticia del fallecimiento de Germán Vargas Lleras ha generado un sismo político en Colombia.

Tras confirmarse su deceso este 8 de mayo en la ciudad de Bogotá, las redes sociales y los micrófonos de los principales medios se han llenado de mensajes que destacan la figura del exvicepresidente como uno de los ejecutores más eficaces y determinantes en el país.

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Desde todos los sectores ideológicos, figuras públicas han dejado de lado sus diferencias para reconocer el impacto de su trayectoria.

El mensaje de Álvaro Uribe y la derecha colombiana

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien mantuvo una relación de altibajos, alianzas y competencias electorales con Vargas Lleras, fue uno de los primeros en pronunciarse.

Uribe destacó la disciplina férrea y el compromiso innegociable del líder de Cambio Radical con las instituciones.

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Por su parte, la senadora Paloma Valencia, una de las voces más fuertes del Centro Democrático, resaltó la coherencia y la valentía del exvicepresidente. Valencia calificó a Vargas Lleras como un "protagonista indispensable" de la historia recient.

Muere Germán Vargas Lleras /Foto: Germán Vargas Lleras

El respeto desde la diferencia: Iván Cepeda y Gustavo Petro

Incluso desde la orilla opuesta del espectro político, el respeto por su figura fue evidente. El senador Iván Cepeda, uno de sus más constantes contradictores ideológicos, envió un mensaje de solidaridad a la familia Vargas Córdoba.

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Cepeda reconoció que, el exvicepresidente siempre actuó dentro de los canales democráticos y mantuvo un talante de respeto mutuo en el debate parlamentario.

Asimismo, el presidente Gustavo Petro se unió a las voces de condolencia, describiendo a Vargas Lleras como un "gladiador de la política".

El jefe de Estado subrayó que su fuerte carácter y su visión sobre la infraestructura nacional dejan un legado físico en el territorio difícil de ignorar.

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Con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor @German_Vargas, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia.

Su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición. ¡Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 9, 2026

Expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 9, 2026

Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca.



Le envío a su familia mi sentido pésame. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 9, 2026

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